La Porsche 911 préférée de tous est de retour. Après une brève interruption d'un an, Porsche remet en production la supercar inspirée du sport automobile pour 2025, avec une poignée d'améliorations et de changements stylistiques. Regardez la révélation en direct.

Porsche prévoit de présenter deux variantes de la GT3 aujourd'hui, mais le constructeur n'a pas révélé lesquelles. La précédente génération 992.1 se déclinait en trois versions différentes : la GT3 standard, la GT3 Touring et la GT3 RS. Les deux premières voitures utilisaient un flat-six atmosphérique de 4,0 litres développant 500 chevaux, tandis que la RS atteignait 518 chevaux grâce à des composants internes plus puissants.

Outre ce magnifique moteur, le principal argument de vente de la GT3 sortante était sa boîte de vitesses manuelle à six rapports, disponible en option sur la voiture standard et sur la Touring dépourvue d'ailes. Porsche n'a pas encore rapporté si la boîte à six vitesses sera maintenue en 2025, mais il serait logique de la conserver étant donné que le taux d'adoption est apparemment supérieur à 50 %.

Bien que Porsche n'ait pas encore révélé de spécifications, la société affirme que la nouvelle GT3 sera plus « exaltante » et « innovante » que la voiture précédente. Attendez-vous à ce que les pilotes professionnels Walter Röhrl et Jorg Bergmeister apparaissent à l'écran pour nous faire découvrir la voiture et mettre en évidence les plus grands changements.