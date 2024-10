Il y a quelques semaines, nous expliquions que Porsche allait équiper toutes les Carrera GT américaines de nouveaux pneus dans le cadre d'un rappel. Aujourd'hui, Porsche a révélé un peu plus d'informations sur le pneu, un nouveau Pilot Sport Cup 2 co-développé avec Michelin spécifiquement pour la supercar V-10.

Michelin a été le premier fournisseur de pneus pour la Carrera GT, en concevant un jeu de pneus Pilot Sport 2 pour son lancement en 2004. En 2013, Porsche et Michelin ont développé une version du Pilot Super Sport pour la voiture, et un peu plus d'une décennie plus tard, ils ont fait de même avec le Cup 2. Au cours des deux dernières décennies, la technologie des pneus a considérablement évolué, et les nouveaux Cup 2 pour la Carrera GT promet de meilleures performances dans l'ensemble. Porsche affirme que les temps au tour sont plus rapides, que les distances de freinage sont réduites et, selon Jorg Bergmeister, pilote de développement à l'usine, les pneus "ne rendent pas seulement la Carrera GT plus rapide, ils facilitent également le pilotage de la voiture par le conducteur de manière dynamique."

Il s'agit là d'un point important, car il semble que Porsche veuille remédier à la réputation de la Porsche Carrera GT en matière de maniabilité. La voiture n'est pas équipée d'un système de contrôle de la stabilité et, bien qu'elle soit probablement plus docile qu'on ne le dit, cette réputation n'a pas disparu. Et il est certain qu'un Cup 2 aura beaucoup plus d'adhérence qu'un Pilot Super Sport ou un Pilot Sport 2 ne l'ont jamais fait en leur temps.

Ces pneus Michelin sont homologués Porsche N0 et sont proposés dans les dimensions d'origine 265/35ZR19 à l'avant et 335/30ZR20 à l'arrière. Michelin a utilisé deux composés sur les parties internes et externes du pneu pour améliorer la tenue de route sur le sec et le mouillé. La gomme a été testée sur le Nürburgring, entre autres.

Porsche et Michelin ne sont pas les seuls à agir de la sorte. Ferrari et Pirelli ont récemment développé de nouveaux pneus pour les 288 GTO et Enzo, et Porsche collabore régulièrement avec des fabricants de pneus pour développer de nouvelles gommes pour ses anciennes voitures. Mais une Cup 2 pour une voiture comme la Carrera GT est unique. Cette supercar a beau avoir 20 ans, ses performances ne sont pas très éloignées de celles des voitures hautes performances d'aujourd'hui, et elle bénéficie donc des technologies les plus récentes.