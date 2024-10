L'hiver approche et avec lui, l'occasion de rouler avec des pneus hiver ou des chaînes. Et si les températures clémentes, de nos jours, peuvent vous faire penser que ces pneus sont désormais inutiles, ceux qui voyagent souvent en montagne savent bien à quel point ils font toute la différence, non seulement en présence de routes enneigées, mais aussi par temps pluvieux et froid.

C'est ainsi que Michelin nous présente l'Alpin 7, son nouveau pneu 100% hiver, conçu aussi bien pour les voitures que pour les SUV, avec différents types de motorisation : du thermique classique à l'électrique, en passant par l'hybride.

Une évolution continue

Les innovations du Michelin Alpin 7 sont nombreuses, principalement au niveau du design de la bande de roulement, avec un plus grand nombre de lamelles par rapport à l'Alpin 6, pour offrir un meilleur contrôle sur les surfaces enneigées. Le design des flèches des rainures centrales a également été modifié, afin d'évacuer l'eau plus efficacement, évitant ainsi l'effet aquaplaning. Enfin, le composé est optimisé pour garantir une traction élevée même après de nombreux kilomètres. L'Alpin 7 est conforme au nouveau règlement européen R117-04 relatif aux performances des pneus utilisés sur sol mouillé, garantissant un comportement sûr jusqu'à 1,6 mm de profondeur de sculpture, soit le minimum légal.

Ces innovations permettent au nouveau pneu hiver Michelin d'améliorer les performances de freinage de 6% par rapport à l'Alpin 6, tout en réduisant la résistance au roulement de 9%, avec des bénéfices en termes de consommation.

Déjà en vente, le Michelin Alpin 7 est disponible en 62 tailles différentes, pour des jantes de 15 à 20 pouces. On part du minimum de 185/65R15 88T, jusqu'à 195/55R20 95H XL. Toutes les tailles du Michelin Alpin 7 sont à retrouver sur le site officiel de la marque.