Longueur : 4,390 mètres

Largeur : 1,850 mètre

Hauteur : 1,650 mètre

Empattement : 2,650 mètres

Compartiment à bagages : 340 litres/n.d.

Un SUV GPL compact qui va droit au but et un prix de vente extrêmement compétitif. Tels sont les points forts du DFSK Glory 500, le plus petit modèle de la gamme du constructeur chinois. Lancé en 2022 et proposé à un prix de base d'environ 18 000 euros, le Glory 500 fait de sa taille l'un de ses points forts. Analysons-le en détail et tentons de savoir s'il est exploitable en termes de praticité.

DFSK Glory 500, les dimensions

Avec une longueur de 4,38 mètres, une largeur de 1,85 mètre et une hauteur de 1,64 mètre, le DFSK Glory 500 se situe dans le segment C. Dans l'ensemble, les dimensions sont compactes par rapport à la moyenne de la catégorie, ce qui présente des avantages importants, notamment lorsqu'il s'agit de manœuvrer dans des espaces restreints et de se garer en ville.

DFSK DFSK Glory 500

L'empattement de 2,65 mètres est suffisant pour permettre une bonne habitabilité, même pour les personnes assises à l'arrière.

DFSK Glory 500, habitabilité et compartiment à bagages

A cet égard, le DFSK Glory 500 offre un intérieur plutôt spacieux pour un SUV de sa catégorie. La configuration intérieure est conçue pour accueillir cinq passagers, avec des sièges qui offrent un bon niveau de confort pour les trajets courts comme pour les trajets plus longs.

L'espace pour les jambes aux places arrière est suffisant pour que deux adultes puissent s'asseoir confortablement, tandis qu'un troisième passager pourrait trouver l'espace au milieu un peu plus limité, comme c'est souvent le cas dans les véhicules de cette taille.

DFSK DFSK Glory 500, l'intérieur

La position de conduite est surélevée, une caractéristique typique des SUV qui permet une meilleure visibilité de la route et donne une plus grande impression de contrôle du véhicule. Les matériaux utilisés sont simples mais fonctionnels, et le design intérieur met l'accent sur l'ergonomie et l'accessibilité des commandes.

Le coffre n'est pas vraiment au top de la catégorie. DFSK annonce une capacité minimale de 340 litres, tandis que le rabattement des sièges arrière augmente l'espace (mais le volume exact n'est pas précisé).

DFSK Glory 500, des concurrents aux dimensions similaires

Les concurrents du DFSK Glory 500 sont nombreux, du moins en ce qui concerne les dimensions et le volume du coffre. Comme le montre le tableau, presque tous les concurrents font mieux en matière de volume de coffre. Il est également vrai que le prix du DFSK est l'un des plus bas de tout le segment.