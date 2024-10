Vous êtes à la recherche d'un SUV, vous étiez intéressé par le Dacia Duster, mais vous avez découvert que le Dacia Bigster arrive. Si vous êtes encore indécis quant au modèle "idéal" pour vos besoins, vous avez ouvert le bon article. Dimensions, capacité de chargement, motorisations, équipements et prix : voici de quoi comparer (sur le papier) les deux nouveaux SUV qui portent encore plus haut les valeurs traditionnelles de Dacia : confort, simplicité et praticité.

Rapport qualité/prix ? Meilleur Duster

Si le plus important pour vous est de dépenser le moins possible pour acheter une voiture, alors le Dacia Duster pourrait être la bonne solution, étant donné que la version de base Essential avec le moteur Eco-G 100 GPL/essence coûte 19 960 euros.

Dacia Duster (2024), vue de trois quarts avant

Pour le grand Dacia Bigster, qui pourra être commandé à partir de janvier 2025, les tarifs n'ont pas encore été finalisés, mais lors de la présentation à la presse, le PDG Denis Le Vot a promis un prix de base inférieur à 25 000 euros.

Dacia Duster Dacia Bigster Prix de base 19 700 euros <25 000 euros

Besoin de beaucoup d'espace ? Mieux vaut Bigster

Le nouveau Dacia Duster est déjà très spacieux, avec une longueur de 4,34 mètres, un empattement de 2,65 mètres, cinq places et un coffre dont la capacité de chargement commence à 594 litres sous la plage arrière avec les cinq sièges disponibles. La longueur du plancher de chargement avec les sièges arrière rabattus, c'est-à-dire du hayon aux dossiers des sièges avant, est de 1,67 mètre.

Dacia Dacia Bigster, vue de trois quarts avant Christopher Otto Dacia Bigster, le coffre

Pour ceux qui n'ont jamais assez d'espace et qui veulent charger des bagages en quantité exagérée, nous recommandons le Dacia Bisgster qui, avec une longueur de 4,57 mètres et un empattement de 2,70 mètres, offre un volume de coffre d'au moins 667 litres. Il s'agit donc de 73 litres de plus sur la grande Dacia, mais surtout d'un plancher de chargement de 2,70 mètres de long. Bref, avec près d'un mètre de plus que le Duster, fini les problèmes de chargement d'objets longs.

Dacia Duster Dacia Bigster Capacité du coffre 594 l 667 l Longueur du plancher de chargement 1,67 m 2,70 m

Garage ou petit espace de stationnement ? Meilleur Duster

La taille du garage ou de la place de parking est un problème auquel de nombreuses personnes sont confrontées, car une voiture trop grande risque de ne pas rentrer ou de rendre les manœuvres presque impossibles.

Dacia Duster, dimensions

À cet égard, le Duster a un avantage de 23 cm en longueur sur le Bigster (4,34 mètres contre 4,57 mètres). En revanche, en largeur, la parité est absolue avec 1,81 mètre pour les deux, tandis qu'en hauteur, le Duster est 6 cm plus bas (1,65 mètre contre 1,71 mètre).

Dacia Duster Dacia Bigster Longueur 4,34 m 4,57 m Largeur 1,81 m 1,81 m Hauteur 1,65 m 1,71 m Empattement 2,65 m 2,70 m Places 5 5

Besoin de plus de puissance, y compris pour le remorquage ? Meilleur Bigster

Ceux qui ont toujours besoin de plus de puissance, que ce soit pour transporter de lourdes charges, disposer d'une réserve de sécurité en cas de dépassement ou tracter une remorque, préfèreront peut-être le Bigster, qui dispose de quelques chevaux supplémentaires par rapport au Duster.

Déjà version d'entrée de gamme, le Dacia Bigster ECO-G 140 dispose de 40 ch de plus que le Duster ECO-G 100 grâce à l'adoption du 3 cylindres 1.2 à la place du 1.0 et d'un système mild-hybrid de 48 V pour la première fois associé à une bicarburation essence/GPL.

Christopher Otto Dacia Bigster, vue latérale

Le Bigster hybride 155 offre également 15 ch de plus que le Duster hybride 140, mais aussi plus de couple (+20 Nm du moteur atmosphérique 1.6) et une plus grande capacité de remorquage. En effet, le Bigster affiche près de 1 000 kg contre 725 kg pour le Duster full hybrid.

Dacia Duster Dacia Bigster Bicarburation essence/GPL

3 cylindres 1.2 mild hybrid 140 ch

3 cylindres 1.0 100 ch Essence

3 cylindres 1.2 mild hybrid 130 ch

3 cylindres 1.2 mild hybrid 140 ch Hybride complet

4 cylindres 1.6 full hybrid 141 ch

4 cylindres 1.6 full hybrid 155 ch

Le hayon électrique, la climatisation bi-zone et l'écran tactile vous intéressent ? Meilleur Bigster

Le nouveau Dacia Bigster dispose en série ou en option d'équipements que le Duster n'a pas. Il s'agit notamment du premier toit panoramique de Dacia, qui mesure 125 cm de long et peut s'ouvrir de 35 cm sur le Bigster, ainsi que du hayon à commande électrique ou de la climatisation automatique bi-zone.

Dacia Dacia Bigster, le toit panoramique Dacia Dacia Bigster, le hayon électrique

A cela s'ajoutent les exclusivités du Bigster comme les jantes en alliage 18 pouces, le régulateur de vitesse en descente (HDC) et le système multimédia à écran tactile 10 pouces de série sur toutes les versions.

Dacia Bigster, le plancia à écran tactile de 10 pouces

Le coffre de Dacia Bigster dispose également d'équipements propres à la gamme Dacia, comme la fonction Easy Fold qui permet de rabattre facilement les dossiers arrière hors du coffre grâce à deux commandes situées à droite et à gauche de l'espace de chargement. Autre nouveauté, la modularité des sièges arrière 40:20:40 avec trois parties rabattables séparément et la partie centrale qui peut devenir un accoudoir avec porte-boissons.