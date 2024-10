L'attente est terminée pour la première MINI John Cooper Works Electric 100% électrique. La trois portes à batterie de la marque britannique, qui fait désormais partie du BMW Group, fait ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris, qui se tient Porte de Versailles du 14 au 20 octobre.

Elle présente une esthétique soignée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et un groupe motopropulseur encore plus puissant que celui de sa sœur moins sportive déjà commercialisée. Voyons cela de plus près.

Elle va vite

La première MINI JCW électrique de l'histoire a été conçue sur la base de la nouvelle MINI électrique.

Bien que la fiche technique complète n'ait pas encore été communiquée par la société, nous savons déjà avec certitude que la nouvelle voiture de sport est plus puissante que sa sœur.

MINI John Cooper Works Electric (2024), l'arrière.

Dans cette nouvelle version, le moteur électrique est désormais capable de développer jusqu'à 261 ch ou 190 kW (20 de plus que le modèle standard) de puissance et 350 Nm de couple, des chiffres qui assurent un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 5,9 secondes et une vitesse de pointe de 200 km/h.

Le tout est alimenté par un pack de batteries d'une capacité de 54,2 kWh (valeur brute), permettant à la voiture de parcourir 371 km en une seule charge selon le cycle homologué WLTP, et associé à un système de freinage amélioré avec des étriers rouges et des amortisseurs spécialement calibrés.

MINI John Cooper Works Electric (2024), le profil

Une esthétique soignée

Comme mentionné ci-dessus, le travail des designers MINI s'est concentré à la fois sur l'extérieur et l'intérieur, où dans les deux cas ils ont choisi d'équiper la voiture avec le paquet esthétique sportif que nous avons appris à connaître ces derniers mois sur les autres sœurs, thermiques et électriques, mais dans ce cas avec plusieurs détails dédiés.

Il s'agit, par exemple, des phares avec une signature lumineuse horizontale à LED et de plusieurs logos JCW placés sur toute la carrosserie. En outre, de série, la voiture est équipée de pneus spécifiques au sport et d'une sellerie plus sportive pour les sièges et le tableau de bord.

MINI John Cooper Works Electric (2024), l'intérieur.

Les prix de la nouvelle MINI John Cooper Works Electric n'ont pas encore été dévoilés, nous en saurons probablement plus lors du Mondial de l'Automobile de Paris.