En règle générale, toutes les voitures gagnent en taille d'une génération à l'autre, mais le best-seller de Dacia, le Duster, ne suit pas les tendances de la mode. Par rapport à son prédécesseur, il a beaucoup changé, en termes de design, de contenu et de mécanique, tout en veillant à maintenir son positionnement sur le marché, avec des dimensions pratiquement inchangées. À certains égards, il a même perdu quelques centimètres.

Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose, et de toute façon, en termes d'espace de chargement, le nouveau design réserve des améliorations. De même qu'en matière de technologie et de motorisation, où de nouveaux hybrides ont fait leur apparition. Ainsi, la vocation de voiture familiale accessible reste intacte, voire renforcée grâce à un contenu actualisé.

Longueur : 4 343 mm

Largeur : 1 810 mm

Hauteur : 1 656 mm

Empattement : 2 657 mm

Coffre: min 472/max n.d.

Dacia Duster, dimensions

Le Dacia Duster 2024 mesure 4,34 mètres de long, 4 343 mm pour être précis, soit seulement 2 mm de plus qu'auparavant, et a plus ou moins la même largeur, 1,81 mètre. En revanche, la hauteur a été réduite de 1,69 à 1,66 mètre (de 1 693 à 1 656 mm exactement) et l'empattement, c'est-à-dire la distance entre le centre des roues avant et le centre des roues arrière, a été raccourci de 2 673 mm à 2 657 mm. La garde au sol varie de 209 mm (4x2) à 217 mm (4x4).

Dacia Duster Extreme (2024)

Dacia Duster 2024, espace et coffre

Cette différence ne semble pas être de nature à compromettre l'espace réservé aux passagers, dont les dimensions exactes ne sont pas encore connues, mais qui, sur le modèle précédent, a toujours été jugé suffisant. En outre, le nouveau Dacia Duster 2024 dispose d'un canapé redessiné qui semble encore plus confortable et pratique, bien qu'il soit toujours divisé en deux parties et que l'assise soit d'un seul tenant.

L'espace de chargement bénéficie d'un design plus soigné et présente désormais un double fond avec des compartiments pour organiser le chargement. Selon le constructeur, le volume minimum du coffre a augmenté, puisqu'il est de 472 litres, alors qu'auparavant la valeur de référence était de 478 litres et que pour les véhicules les plus volumineux, elle tombait à 454 litres.

Le volume maximal avec les sièges rabattus n'est pas indiqué, alors qu'il dépassait 1 600 litres sur la première génération. La longueur de chargement, en revanche, aurait dû rester inchangée, puisqu'elle avoisinait les 1,8 mètre lorsque les sièges étaient rabattus. Ce paramètre devrait augmenter, car, parmi les accessoires disponibles pour le nouveau Duster, il y aura le " Sleep Pack " : un coffre amovible 3 en 1 qui intègre un lit double escamotable de 1,90 mètre de long et jusqu'à 1,3 mètre de large.

Dacia Duster 2024, i sedili posteriori Dacia Duster 2024, il bagagliaio

Côté motorisation, la plus grande nouveauté est l'Hybride 140 ch, le même full hybrid lancé d'abord sur les petites voitures Renault sous le nom de E-Tech puis sur le Jogger, qui associe un moteur essence 1.6 à deux moteurs électriques et une boîte de vitesses automatisée à six rapports. Les autres propositions vont du 1.2 TCe mild hybrid de 130 ch et 48 V, également disponible en boîte automatique et 4x4, au 1.0 Eco GPL de 100 ch. En revanche, le turbodiesel disparaît.

Motorisation Puissance Alimentation Transmission TCe 100 Eco-G 100 CV GPL/Essence Avant, boîte de vitesses manuelle TCe 130 MHEV/AT/4x4 130 CV Essence Avant ou quatre roues motrices, boîte de vitesses manuelle ou automatique Hybrid 140 FAP 140 CV Essence Avant, boîte de vitesses automatique

Dacia Duster 2024, des concurrents aux mensurations similaires

Les dimensions du Dacia Duster 2024 n'ayant pas changé, les modèles avec lesquels il se mesure restent les mêmes, avec des longueurs allant d'un peu moins de 4,3 à 4,4 mètres : on y trouve des B-SUV particulièrement généreux ainsi que des compacts particulièrement minces.