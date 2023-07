La Bugatti Chiron Sport fût la première variante du modèle qui a fait ses débuts au Salon de l'automobile de Genève 2018. Cette version a reçu plusieurs mises à niveau par rapport au modèle standard et une nouvelle vidéo nous emmène dans l’habitacle de la Bugatti sur les routes du col de l'Oberalp en Suisse.

Comme il s’agit d’une route publique et remplie de virages, ne vous attendez pas à ce que le conducteur chasse des records mais même à un rythme moins sportif qu’à l’accoutumée pour une telle voiture, le bruit de moteur est toujours magnifique. Bugatti n'a pas amélioré le groupe moto-propulseur par rapport à la Chiron standard, mais a plutôt apporté d'autres améliorations au véhicule, comme un nouvel ensemble de maniabilité dynamique, une suspension révisée et des amortisseurs plus rigides, parfaits pour ce type de route.

Elle est également plus légère de 18 kilos car Bugatti a utilisé de la fibre de carbone pour réduire le poids. Le constructeur a même utilisé ces matériaux pour produire l'essuie-glace, qui est 77 % plus léger qu'un essuie-glace conventionnel. La vitre arrière et le déflecteur d'échappement sont également plus légers que sur une Chiron de base.

Galerie: 2018 Bugatti Chiron Sport

17 Photos

Alors la Sport n'a pas plus de puissance que la Chiron ordinaire, Bugatti a affirmé qu'elle était cinq secondes plus rapide sur sa piste d'essai de Nardo (en Italie) que la voiture de base, avec des vitesses de virage enregistrées à plus de 200 km/h. Le Chiron Sport est équipé du même moteur W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs qui développe 1 479 chevaux et 1600 newton-mètres de couple.

Bugatti en route vers l’avenir

Lorsque Bugatti a lancé la Chiron Sport, la marque a déclaré qu’il s’agissait du modèle parfait pour les clients qui souhaitaient "une expérience de conduite encore plus sportive" avec "une dynamique latérale améliorée sur les routes sinueuses", faisant de ce col de montagne un endroit parfait pour conduire l'hypercar. La Bugatti a l'air étonnamment discrète sur la route pour une voiture de près de 1 500 ch. Cependant, le sifflement du turbocompresseur et le grognement toujours présent du moteur W16 laissent entrevoir le potentiel de puissance du modèle.

Malheureusement, ce son ne durera pas éternellement, car Bugatti prévoit de remplacer le moteur de 8,0 litres par une version plus réduite, sans pour autant donner d’indices.

L'entreprise, qui a fusionné avec Rimac en 2021 pour former Bugatti-Rimac, a agrandit son siège social à Molsheim avec une nouvelle usine à deux étages qui sera opérationnelle d'ici la fin de l'année prochaine. Bugatti souhaite également augmenter ses effectifs de 50% d'ici la fin de 2027 mais il n’y a toujours pas d’infos concernant la remplaçante de la Chiron.