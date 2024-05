En dehors des circuits, l'autoroute allemande reste le dernier bastion de la vitesse ultime où l'on peut rouler sans risquer la prison. Cependant, seule 30 % de sa longueur totale n'empêche pas les conducteurs de tester toutes les capacités de leur voiture.

Le propriétaire d'une Bugatti Chiron Sport a pris la voiture, à moteur W16, tôt le matin sur un tronçon vide de l'autoroute. Il a fait ce dont la plupart d’entre nous ne peuvent que rêver : rouler à fond dans une hypercar quad-turbo de 8,0 litres qui développe près de 1 500 chevaux. Il s'est approché du limiteur de vitesse électronique de pointe, qui est programmé pour intervenir à environ 420 km.

Ce n’est pas seulement la vitesse qui impressionne le plus. La Chiron Sport semble disposer de ressources de puissance infinies, quels que soient le rapport et le régime. Il ne s'agit même pas la version la plus rapide ou la plus puissante vendue par Bugatti. La Super Sport 300+ sans restriction, de 1 580 chevaux, avait dépassé les 490 km/h il y a quelques années. Cependant, le modèle de production ultérieur était limité à une vitesse toujours insensée de 440 km/h.

Un bolide sans limites

Inutile de dire que l'économie de carburant est encore pire lorsque vous la poussez au maximum sur un tronçon d'autoroute sans restriction. À vitesse maximale, le réservoir d’essence se vide en seulement neuf minutes. C'est encore pire que la Veyron puisque la précédente hypercar, de la marque, était capable de tenir 12 minutes.

Bugatti va présenter son tout nouveau modèle doté d'un moteur V16 atmosphérique, dans quelques semaines. Une image aurait été divulguée sur les réseaux sociaux avec un compteur de vitesse analogique allant jusqu'à 550 km/h, mais il serait logique que le nouveau modèle soit encore plus rapide. Nous devrions en savoir plus en juin, lorsque la première officielle sera prévue.

En attendant, il convient de mentionner que ce n'est pas la première Chiron à atteindre 400 km/h depuis que le magnat de l'immobilier, Radim Passer, a fait de même à la fin de l'année 2021. Au cas où vous auriez raté la course à grande vitesse, qui a suscité beaucoup de controverses, on vous l'a joint ci-dessous.