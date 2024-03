Les rumeurs sont confirmées : Bugatti va installer un moteur V16 dans sa prochaine hypercar. La remplaçante de la Chiron devrait être présentée en juin et pour faciliter l'attente, le constructeur a publié une vidéo dans laquelle l'on entend le son du moteur. Comme l'ont déjà laissé entendre les responsables de Bugatti, le moteur à combustion fera partie d'un groupe motopropulseur hybride.

Bugatti ne souhaite pas fournir de détails supplémentaires pour le moment. Les rumeurs les plus récentes laissaient entendre que le nouveau moteur de 8,3 litres avait été développé par Cosworth. Il pourrait même être atmosphérique, ce qui ne serait pas surprenant puisque la vidéo laisse entendre qu'il s'agit d'un moteur à haut régime.

Certains affirment que ce moteur atteint un régime effréné de 9 000 tr/min et travaille avec trois moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 1 800 chevaux. Cependant, la seule information confirmée est qu'il s'agit d'un V16 hybride, alors prenez ces autres détails avec de grosses pincettes. D'autres informations devraient être données avant la présentation de la voiture, en juin.

Il convient de noter que Bugatti a déjà pensé à un moteur encore plus fou il y a de nombreuses années. En septembre 1999, la Chiron 18.3 exposée au Salon de Francfort proposait un colossal moteur W18 de 6,3 litres, également vu dans la berline EB 218 de 1999.

En outre, ce ne sera pas la première voiture V16 de série puisque cet honneur revient à la Cadillac V-16 de 1930. La marque américaine a revisité l'idée en 2003 avec le concept Sixteen. Un an plus tard, le concept Rolls-Royce 100EX était lui aussi équipé d'un V16. La Devel Sixteen promettait également un V16, mais cette voiture n'a toujours pas vu le jour. N'oublions pas les prototypes BMW Série 7 Goldfisch et Bentley Mulsanne, tous deux avec un V16. La voiture dotée d'un V16 la plus connue est sans doute la Cizeta V16T de 1991.

Au-delà du moteur, l'hypercar française devrait être un tout nouveau modèle plutôt qu'une évolution de la Veyron et de la Chiron. Il s'agira du dernier modèle conçu par Achim Anscheidt, directeur du design de Bugatti. Les futurs modèles seront conçus par une équipe dirigée par Frank Heyl.

Bien que nous ne soyons qu'à quelques mois de la première mondiale, les clients fortunés désireux d'en prendre le volant devront s'armer de patience. La production et les livraisons ne commenceront pas avant 2026, car Bugatti a déjà fort à faire avec le roadster Mistral et la Bolide destinée à la piste.