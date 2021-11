Dans les années 1990, la suprématie de Ferrari et Lamborghini a été contestée par une troisième entreprise italienne : Cizeta-Moroder. Fondée à la fin des années 1980 par l'ancien pilote d'essai et ingénieur de Lamborghini, Claudio Zampolli, et le célèbre compositeur Giorgio Moroder (pionnier de la disco), la société avait pour objectif de créer une supercar inédite.

Le résultat est la V16T, un modèle exclusif dont seulement 10 exemplaires ont été produits et qui présentait des caractéristiques très intéressantes pour l'époque. Et le tout premier exemplaire des V16T sera mis aux enchères par RM Sotheby 's à Phoenix, en Arizona, le 27 janvier 2022.

Défier la F40 et la Countach

Le projet Cizeta-Moroder a également bénéficié de la contribution du designer Marcello Gandini (le "père" de Miura et Countach) qui a créé les formes aérodynamiques et futuristes de l'époque. Et c'est vrai que ce look n'est pas sans rappeler d'autres modèles ! Et si vous pensez à la Lamborghini Diablo, vous avez raison : Gandini lui-même considère la V16T comme une sorte de prototype de la supercar au Taureau.

Outre son design extravagant avec ses prises d'air latérales, ses sorties d'échappement centrales, ses jantes de 17 pouces et ses quatre phares escamotables, le véritable atout de la Cizeta-Moroder était son moteur: un V16 atmosphérique de 6 litres.

Il développait 540 ch et 542 Nm de couple, permettait une vitesse maximale de 328 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4 secondes. Des valeurs qui sont encore importantes aujourd'hui, mais qui, il y a 30 ans, la rendaient plus rapide qu'une Ferrari F40 et une Lamborghini Countach.

La première de toutes

Ce qui rend cette voiture encore plus spéciale, c'est son histoire. Il s'agit du modèle portant le numéro de châssis 001, le tout premier. Selon Sotheby's, la Cizeta-Moroder a été présentée par nul autre que Jay Leno lors d'un événement à Los Angeles le 5 décembre 1988.

Plus tard, cette même voiture a été exposée aux salons de Los Angeles et de Genève en 1989 et est devenue la propriété de Giorgio Moroder lui-même.

Cette V16T était une version de pré-production et cela signifie qu'elle possède quelques détails uniques tels que des garnitures intérieures rouges et des prises d'air latérales plus grandes.

Malheureusement, la supercar n'a pas connu le succès escompté. Et c'est son prix de 300 000 dollars à l'époque, ce qui correspond à environ 550 000 euros aujourd'hui, qui aura eu raison d'elle.

Combien peut valoir un modèle aussi rare aux enchères ? Les voitures Cizeta-Moroder ont déjà été vendues pour environ 665 000 dollars (580 000 euros) et il est probable que cette voiture fasse encore grimper un peu sa valeur.