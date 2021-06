Êtes-vous d'humeur à parier sur les résultats du Grand Prix de France F1 de ce week-end ? La course de Formule 1 qui se déroule sur le circuit Paul Ricard verra la lutte pour le titre mondial entre Lewis Hamilton et Max Verstappen reprendre et conditionner l'autre bataille entre Mercedes et Red Bull. Participez vous aussi à la compétition en utilisant Stake.com pour placer des paris sur la course !

Le choix de paris possibles est presque infini sur Stake.com. Pour commencer, il existe des paris initiaux sur les essais et les qualifications. Pour les essais, il est possible de parier sur le nom du leader de la séance mais aussi la marge le séparant de la deuxième place. Même chose pour les qualifications, où il est aussi possible de désigner l'équipe qui s'attribuera la pole position.

Mais c'est pour la journée de Grand Prix que plus de 60 paris sont proposés pour tous les types de joueurs. En voici quelques-uns :

Pilote vainqueur de la course

Constructeur vainqueur

Pilote ayant réalisé le tour le plus rapide

Y aura-t-il une période de voiture de sécurité ?

Y aura-t-il une période de voiture de sécurité virtuelle ?

Premier constructeur à abandonner

Premier pilote à abandonner

Premier pilote à s'arrêter aux stands

Nombre de pilotes classés

Ecart (avance) du vainqueur

Hat-Trick (victoire, pole position meilleur tour) ou non

Position du vainqueur sur la grille de départ

Nationalité du pilote vainqueur

Les deux voitures de chaque équipe termineront-elles avec des points ?

Chaque pilote sera-t-il classé ?

Stake.com vous indique les chances de gagner tout pari que vous placez, et calcule même votre gain éventuel. Par exemple, la probabilité que Lewis Hamilton gagne le Grand Prix de France est actuellement placée à 2,15. En pariant 100€ sur la victoire de Hamilton, le gain potentiel serait de 250€. La probabilité que Mick Schumacher, gagne, en revanche, est de 650 contre 1 ! Parier 100€ sur ce vainqueur improbable serait en tout cas récompensé de vous gagnerez 65'000€ ! A chacun de déterminer son niveau de folie !

Il y a bien d'autres choses à faire sur Stake.com que de parier la Formule 1 ou les sports mécaniques. En plus de la F1, Stake.com propose des paris sportifs sur la NASCAR, le MotoGP ou encore la Formule E, ainsi que des dizaines d'autres sports comme le football, le basketball et le baseball. Il est même possible de parier sur le monde de l'Esport, sur des jeux comme Counterstrike et Call of Duty.

En plus des paris sportifs, Stake.com offre un casino en ligne avec 2000 machines à sous différentes qui proposent des défis interactifs et des promotions constantes.

L'utilisation de Stake.com est également facile, sécurisée et avancée. Le site permet des retraits instantanés de vos gains, ainsi que la possibilité de parier avec des crypto-monnaie en utilisant Moonpay. En utilisant le code promo "motorsport", votre capacité de pari sera augmentée de 10%.

Suivez aussi en streaming tous les matchs de la Copa Americas, des Playoffs de la NBA et ou encore les combats UFC avec Stake.com et bénéficiez d'un crédit de 10% en utilisant le code "Motorsport".

Comme toujours, soyez prudent avec les paris, connaissez vos limites, et demandez de l'aide si vous luttez contre une addiction.