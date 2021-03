Il n'est pas exagéré d'écrire que Mercedes-Benz travaille constamment sur de nouveaux SUV et crossovers. Le constructeur allemand a plusieurs modèles en cours de développement et, plus tôt dans la semaine, nous avons eu un aperçu du Classe G. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles photos du GLC de nouvelle génération à partager avec vous.

La galerie ci-jointe montre deux prototypes, tous deux fortement camouflés. Mercedes teste toujours le crossover compact avec d'énormes quantités de déguisements, et il y a même des feux provisoires à l'arrière. Des panneaux factices recouvrent des sections des pare-chocs avant et arrière, ainsi que la calandre.

Galerie: Photos espion Mercedes-Benz GLC (2022)

23 Photos

Si vous regardez de plus près les phares, vous remarquerez que, très probablement, il ne s'agit pas des optiques de série. La disposition interne semble quelque peu étrange et il n'y a qu'une seule lampe dans chaque unité. Il convient également de noter la présence d'une petite caméra dans le pare-chocs avant, positionnée juste en dessous de l'emblème.

Le nouveau GLC reposera sur une version actualisée de la plate-forme modulaire de la société, qui sous-tend également la nouvelle Classe C. Il devrait apporter un certain nombre d'améliorations importantes à cette architecture, notamment un poids réduit et une plus grande rigidité en torsion, entre autres. Plus important encore, la nouvelle plateforme devrait être équipée d'un grand nombre de groupes motopropulseurs électrifiés.

L'engagement de Mercedes envers le moteur à combustion se poursuivra cependant, puisque le constructeur devrait proposer une large gamme de moteurs à essence et diesel. La plupart d'entre eux utiliseront très probablement une assistance électrique sous la forme d'une hybridation légère.

Tout comme la nouvelle Classe C, le GLC de nouvelle génération adoptera une famille de moteurs composée uniquement de quatre cylindres. Même les modèles AMG haut de gamme seront équipés de quatre cylindres. Il n'y aura pas non plus de boîte manuelle en option.