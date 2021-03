Le Lamborghini Urus aime les records. Pour sa première participation aux "Days of Speed" (du 10 au 13 mars 2021), Lamborghini a confié l'un de ses Urus au pilote russe Andrey Leontyev, détenteur de 18 records aux "Days of Speed".

Sur la glace du lac Baïkal (Sibérie), et malgré des conditions météorologiques difficiles, le Lamborghini Urus a battu le record de la vitesse moyenne sur un kilomètre, départ arrêté. Sa vitesse moyenne a été enregistrée à 114 km/h tandis que sa vitesse maximale s'élève à 298 km/h (302 km/h lors des essais).

"Ce défi extrême prouve une fois encore que l’Urus offre toutes les performances que l’on attend d’une Lamborghini en termes d’accélération, de vitesse maximale et de maniabilité, ce qui permet de parcourir toutes les routes : que ce soit sur autoroute, en tout-terrain ou même sur la glace. Nous avons hâte que les résultats officiels de l’Urus soient publiés", a déclaré Konstantin Sychev, responsable de Lamborghini pour l’Europe de l’Est.

En roulant à une vitesse élevée et sur un terrain aussi hostile, Lamborghini veut montrer au monde entier les capacités de son Super SUV. La "supercar des SUV" est motorisée par un V8 4.0 L bi-turbos que l'on retrouve par ailleurs sous le capot de l'Audi RS 6 Avant. Ce moteur d'origine Audi développe la bagatelle de 650 ch à 6000 tr/min pour un couple de 850 Nm à 2250 tr/min.

Avec un 0 à 100 km/h plié en 3,6 secondes et une vitesse maximale de 305 km/h, le Lamborghini Urus est sans doute l'un des SUV les plus performants au monde. Bientôt, il devra sortir les muscles pour affronter un nouveau venu, le Ferrari Purosangue. Le SUV de Maranello est encore en cours de développement, mais sa révélation ne devrait plus trop tarder.





Note : Les "Days of Speed" respectent tous les règlements de la FIA (Fédération internationale de l’automobile) et de la RAF (Russian Automobile Federation).