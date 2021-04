La Bugatti Chiron est la voiture de tous les superlatifs. Produite depuis 2017 au sein des ateliers de Molsheim, l'hypercar de 1500 chevaux est assemblée à un rythme d'un peu moins de 100 unités par an, de 70 voitures en 2017, à plus de 80 sur la seule année 2019. Ainsi, depuis 2017, ce sont environ 300 Bugatti Chiron, Chiron Sport, Chiron Pur Sport et Divo qui ont déjà été livrées à leurs propriétaires.

Et ce chiffre devrait augmenter les mois qui viennent, puisque la marque a enregistré plus de 150 commandes fermes supplémentaires pour la Chiron et ses dérivés, parmi lesquels figure notamment la Chiron Super Sport 300+, dont les premiers clients devraient réceptionner leurs exemplaires avant la fin de l'année. Parmi les autres dérivés qui entreront prochainement en production, nous pouvons aussi citer l'édition limitée Centodieci, dont seuls dix modèles seront assemblés.

Avec 300 voitures livrées et 150 commandes déjà enregistrées, sur les 500 Bugatti Chiron prévues pour la production, il en resterait donc une petite cinquantaine à écouler. Pour motiver les derniers clients à acquérir les quelques exemplaires restants, Bugatti devrait sûrement multiplier les éditions spéciales, comme à la fin de la carrière de la Veyron, même si la Chiron rencontre visiblement moins de difficultés à trouver ses derniers clients contrairement à la Veyron.

"Chaque hypercar que nous remettons aux clients de Bugatti est unique et exclusive. Bien entendu, notre production tourne également à plein régime pour les semaines et les mois à venir. Ainsi, nous continuerons à remettre de nombreuses voitures aux clients de la marque qui attendent avec joie leurs modèles", déclare Stephan Winkelmann, le président de Bugatti.

"Ce qui me réjouit également, c'est que malgré la pandémie mondiale, nous avons pu poursuivre le développement de l'ensemble de la gamme Bugatti, de la Chiron Super Sport 300+ à la Chiron Pur Sport, extrêmement agile et maniable, et avons déjà livré, ou pourrons très bientôt livrer, certains de nos clients qui attendent leur modèle."