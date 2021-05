Une étude réalisée auprès de 103 personnes a montré que café et musique font bon ménage au volant. Elle a été réalisée par U Switch (compagnie d'assurances) en collaboration avec CX Lab (cabinet de conseil spécialisé en sciences du comportement) entre décembre 2020 et janvier 2021 auprès d'hommes et de femmes âgés de plus de 18 ans.

Les participants ont visionné des vidéos tirées du test officiel de perception des risques DVSA. Lancés à 113 km/h, ils devaient appuyer sur un bouton lorsqu'un obstacle apparaissait soudainement à leur écran. Une fois le temps de référence relevé, ils devaient refaire l'expérience en y incluant plusieurs facteurs : musique, enfants bruyants et café.

Il semblerait que le café soit le facteur numéro un pour améliorer le temps de réaction au volant. Environ 20 minutes après avoir ingurgité un café fort, les participants ont eu un meilleur temps de réaction, réduisant la distance de freinage de 23,92 m par rapport au test initial. Vient ensuite la musique, rap (-15,49 m) puis les enfants bruyants (-13,49 m), la techno, le heavy métal, la musique classique et le jazz. Curieusement, le R&B augmenterait la distance de freinage de 4,24 m.

Facteurs Distance de freinage Café - 23,92 m Rap - 15,49 m Enfants bruyants - 13,49 m Techno - 5,55 m Heavy métal - 3,16 m Musique classique - 2,79 m Jazz - 1,29 m R&B + 4,24 m

Il apparaît aussi que les femmes ont un meilleur temps de réaction que les hommes. Les dames réagissent 690 ms plus rapidement que les hommes. Dans une voiture lancée à 113 km/h, les femmes verraient leur distance de freinage réduite de 21,48 du fait de leur temps de réaction plus rapide.

Il est intéressant de noter que le rap est le style musical qui améliore le plus le temps de réaction contrairement au R&B qui provoque l'effet inverse. Enfin, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le brouhaha généré par les enfants réduit les distances de freinage !