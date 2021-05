Moins d'un an après sa présentation et l'annonce de sa mise en production, la Bugatti Baby II commence à être livrée aux clients fortunés. Les premiers exemplaires étant naturellement tous différents les uns des autres puisqu'ils ont été soigneusement configurés par leur propriétaire.

Comme tout produit Bugatti, en effet, cette voiture-jouet électrique, dont seulement 500 exemplaires sont prévus, offre diverses possibilités de personnalisation.

Juste pour les enfants ?

Le constructeur a fait savoir que l'une de ces toutes premières unités est arrivée à Dubaï, pour le plus grand plaisir d'un client de longue date de la marque française (ce qui est évident étant donné que l'achat est réservé aux clients Bugatti), tandis qu'une autre a été livrée au propriétaire d'un service de jet privé dans les Émirats arabes unis.

Ce dernier a plutôt commandé une version Vitesse intermédiaire, avec une carrosserie en fibre de carbone et une batterie de 2,8 kWh, qui sera utilisée pour les transferts VIP de l'aéroport international Al Maktoum.

Ne manquez pas notre essai Essai Bugatti Baby II - 70 km/h n'ont jamais paru aussi rapides

Pour les collectionneurs

Une autre Baby II a été livrée à un collectionneur privé en Belgique, qui a pu ajouter cette réplique à petite échelle à sa collection de Bugatti d'avant-guerre, qui comprend une véritable Type 35 A, le modèle d'inspiration, et l'une des Bugatti Babies originales construites dans les années 1920 par Ettore Bugatti.

Dans ce cas, le choix s'est porté sur la version haut de gamme Pur Sang avec une carrosserie en aluminium moulé à la main. Non content de cela, le collectionneur a opté pour un numéro de châssis spécifique, 388 sur 500, pour correspondre parfaitement à la Baby originale qu'il possédait déjà.

Une vraie Bugatti

Selon la société, la Baby II est considérée comme un modèle Bugatti à part entière et, à ce titre, elle bénéficie du programme de personnalisation de la marque. En fait, d'innombrables combinaisons de couleurs sont disponibles, pour l'extérieur et l'intérieur, et en outre, chaque propriétaire reçoit automatiquement une adhésion à ce que l'on appelle le Little Car Club, dont l'adhésion permet aux propriétaires de conduire leurs petites voitures sur des circuits de renommée mondiale lors d'événements spéciaux.

À titre d'information, nous vous rappelons que les prix de la Baby II commencent à 30'000 euros pour le modèle de base et passent à 43'500 euros pour la finition Vitesse, tandis que le niveau supérieur Pur Sang coûte la bagatelle de 58'500 euros. Chaque voiture bénéficie d'une garantie d'usine de 12 mois et d'un service après-vente à vie.