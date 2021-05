Les Mercedes CLK 63 AMG Black Series ne courent pas les rues. C'est une voiture assez rare produite à 500 exemplaires. Sur internet, les quelques annonces de vente mentionnent un prix oscillant autour des 100'000 €. La Mercedes CLK 63 AMG Black Series que nous vous présentons ici coûte plus cher, elle est estimée entre 140'000 et 180'000 €.

Si elle est aussi onéreuse, c'est peut-être lié à son état irréprochable. Nous pensons que sa cherté est en partout due à son tout premier propriétaire qui n'est autre de Roger Federer ! La maison aux enchères Bonhams précise que cet exemplaire lui a été livré neuf en 2009, soit "l'année où il a remporté son premier Grand Chelem des quatre grands titres de tennis".

Cette AMG est dotée d'un puissant V8 de 6,2 litres de cylindrée développant la bagatelle de 507 ch. Elle est capable de pulvériser le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et de filer à une vitesse de 290 km/h.

"Nous sommes impatients de retourner en Suisse et d'accueillir nos clients suisses dans notre salle des ventes - et nous sommes sûrs que le public accueillera cet AMG qui plaira non seulement aux collectionneurs de voitures automobiles, mais aussi aux amateurs de tennis et aux fans de Roger Federer. l'une des stars du sport les plus reconnues au monde et un grand ambassadeur de sa Suisse natale", a déclaré Paul Darvill, directeur des ventes aux enchères européennes de Bonhams.