Existe-t-il une rivalité entre les constructeurs automobiles allemands ? Bien sûr ! Il y a de la compétition entre tous les constructeurs automobiles, mais c'est particulièrement intense chez nos voisins d'outre-Rhin à certaines occasions. Et ce n'est pas une mauvaise chose, car cette concurrence permet aux constructeurs de rester vigilants et d'essayer de repousser leurs limites. Et à regarder de l'extérieur, c'est plutôt marrant à suivre.

À l'image de ce message de Mercedes-AMG sur les réseaux sociaux, qui félicite Porsche d'avoir établi un nouveau record pour une voiture de série sur le Nürburgring. Une 911 GT2 RS équipée de composants Manthey Racing a battu il y a quelques jours le précédent record détenu par la Mercedes-AMG GT Black Series. Et c'est bien là que le bât blesse pour les équipes d'AMG. Alors que Porsche utilisait un véhicule doté d'équipements spéciaux, la Mercedes avait elle les spécifications de la voiture qu'on trouve dans un showroom.

Le ton du post d'AMG est est plutôt dans la félicitation du record concurrent, mais du côté d'Affalterbach, on n'a quand même pas résisté à apporter une nuance sur la 911 et insinuant qu'elle n'est pas de série. Il y aura forcément des gens qui se mettrons du côté de Mercedes-AMG, mais techniquement parlant, la Manthey 911 GT2 RS est tout à fait légale et disponible pour les clients européens par le biais de la gamme d'accessoires Tequipment de Porsche. Elle est même livrée avec une garantie Porsche. Peut-être que Mercedes-AMG n'a pas lu entièrement l'annonce de Porsche sur le nouveau record.

Évidemment on comprend où Mercedes-AMG veut en venir. L'AMG GT Black Series est entièrement AMG, alors que la GT2 RS n'est pas tout à fait entièrement Porsche. Et puis il ne faut pas oublier que la Mercedes à moteur avant reste absolument incroyable pour s'attaquer à l'Enfer Vert au milieu d'une mer de concurrents dont les moteurs sont au milieu ou à l'arrière.

Avec un temps de 6 minutes 43 secondes sur les 20,83 km de la Nordschleife, aucune autre voiture de série à moteur avant ne se rapproche de l'AMG. Il faut remonter aux 7min01 de la Dodge Viper ACR pour trouver le concurrent le plus proche, donc l'équipe d'Affalterbach n'a pas à avoir honte.

Quant à Porsche, boucler le tour de la Nordschleife en 6:38 secondes avec une machine homologuée pour la route est un exploit phénoménal. Et n'oublions pas qu'il s'agit de la GT2 RS de la série 991. Lorsque le nouveau modèle arrivera, Porsche pourra-t-il relever la barre encore plus haut ? La guerre entre ces deux là n'est certainement pas terminée !