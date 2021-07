Si Internet est l'autorité suprême en matière de design automobile, alors la nouvelle BMW Série 2 Coupé est un coup d'éclat. Lisez les commentaires sur les articles concernant la G42 et vous vous rendrez immédiatement compte qu'il y a beaucoup de controverse concernant le design extérieur du coupé. Ironiquement, les commentaires négatifs ne visent pas de la calandre comme c'était le cas avec la M3 et la M4.

Mais que se passerait il si la Série 2 avait un design différent ? Eh bien, BMW a partagé une première esquisse trois-en-un de son plus petit coupé qui canalise des vibrations plus rétro que le produit final. Les feux circulaires des voitures orange et grises sont probablement un clin d'œil à la Série 02, tout comme les doubles embouts d'échappement montés au centre.

Le coupé jaune est plus proche de la réalité mais présente des feux arrière différents de ceux de la voiture finale. Les feux arrière sont l'un des principaux sujets de discussion sur la Série 2 Coupé 2022, car certains pensent qu'ils ne s'intègrent pas vraiment au design général de la voiture.



Étant donné qu'il s'agit d'esquisses, celles conçues au début de la phase de conception, certains des accents ont été exagérés pour un plus grand impact visuel. Les roues sont surdimensionnées et la voiture est incroyablement basse, tandis que les rétroviseurs latéraux minces et l'absence de poignées de porte donnent au profil latéral une apparence élégante et irréaliste.

L'absence de boîte de vitesses manuelle (pour l'instant) n'aide pas non plus la cause de la Série 2 Coupé, et certains fans purs et durs de BMW espèrent que la M2 corrigera les problèmes de style et remettra une pédale d'embrayage dans l'habitacle. Le temps nous dira si les gens s'habitueront au style de la voiture, qui, d'une manière générale, un bon design n'est "pas une question de joli ou de laid", selon le patron du design de BMW, Domagoj Dukec.