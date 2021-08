Qui n'a jamais rêvé de conduire un jour une Bugatti dans sa vie ? C'est le rêve pour beaucoup d'entre vous, et certaines personnes triées sur le volet vont pouvoir réaliser leur rêve le temps d'une ballade d'environ 1 heure.

Jusqu'à mi-août, Bugatti propose à ses clients et à ses prospects de prendre le volant des Bugatti Chiron Sport et Chiron Pur Sport du côté de Saint-Tropez. Le parcours les emmènera de Saint-Tropez, traversera Ramatuelle et longera la Plage de Pampelonne.

Dans son communiqué de presse, Bugatti explique que la Chiron Super Sport sera également présente mais que les invités de la marque ne pourront pas l'essayer. Elle n'est proposée qu'en découverte statique.

Quelques clients ont déjà fait la découverte des Bugatti Chiron proposées à l'essai. C'est le cas de Rana qui est un très bon client des constructeurs automobiles les plus prestigieux. L'homme a déjà plusieurs supercars et hypercars, et pourrait bien craquer pour une Bugatti.

D'ailleurs, Rana s'est rendu à Saint-Tropez pour essayer ces Bugatti. Il a réalisé une vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Les Bugatti Chiron Sport et Chiron Pur Sport sont deux voitures différentes. Certes, les deux embarquent le moteur W16 de 8,0 litres de cylindrée, mais la Chiron Pur Sport est davantage axée sur une utilisation sur piste puisque les ingénieurs de la marque ont amélioré son agilité et sa maniabilité. Cette hypercar accélère de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et atteint une vitesse maximale limitée à 350 km/h.

Pour rappel, la Bugatti Chiron Sport est facturée à 2,6 millions d'euros. Elle est plus chère que la Bugatti Chiron "standard" dont le prix de vente est affiché à 2,3 millions d'euros. Quant à la Bugatti Chiron Pur Sport, prévoyez un budget de 3 millions d'euros, hors taxes, évidemment. Eh oui, le rêve a un prix.