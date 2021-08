Il sera un peu plus difficile de se procurer la célèbre saucisse au curry de Volkswagen à l'usine de Wolfsburg dès le 20 août, car l'une des cafétérias de l'usine deviendra entièrement végétarienne, selon le Wolfsburger Nachrichten. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'objectif global du chef cuisinier du constructeur automobile de ne plus servir de viande provenant d'élevages industriels dans l'usine d'ici 2025.

Plusieurs cafétérias desservent l'immense complexe des usines VW à Wolfsburg. La décision de retirer la saucisse du menu ne concerne pour l'instant que celle qui se trouve dans la tour du siège administratif. À partir du 20 août, la nourriture qui s'y trouve deviendra végétarienne, notamment les hamburgers avec des galettes d'aubergine ou de jacquier.

Dans un post LinkedIn, le PDG de VW, Herbert Diess, s'est brièvement entretenu avec le responsable de la gastronomie et de la restauration, Nils Potthast. M. Diess a déclaré que des saucisses au curry végétariennes étaient déjà disponibles dans certaines cafétérias du constructeur automobile. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un objectif plus large visant à proposer moins de viande, plus de légumes et de meilleurs ingrédients afin de rendre les travailleurs du constructeur automobile plus sains.

Ne manquez pas : En 2017, Volkswagen a encore produit plus de saucisses que de voitures !

Récemment, les travailleurs de VW se sont battus pour que la saucisse au curry reste au menu de certaines cafétérias. Par exemple, lorsque le constructeur automobile a cessé de servir de la saucisse au curry aux travailleurs de la chaîne de montage de la Golf à Wolfsburg, les employés ont porté leur grief devant le syndicat et ont pu rétablir le repas, selon le Wolfsburger Nachrichten.

Pour les personnes qui ne le connaissent pas, la currywurst consiste généralement en une saucisse de porc semblable à un hotdog ou à une bratwurst, recouverte d'une sauce épicée, souvent à base de ketchup, mais un peu piquante. Une institution qui est presque toujours servie avec des frites. On trouve souvent des stands dans la rue qui vendent ce plat, et la sauce est facilement disponible dans les supermarchés.

Volkswagen a commencé à fabriquer ses propres saucisses au curry dans une boucherie située au sein même de son usine de Wolfsburg en 1973. L'entreprise fabrique 18 000 saucisses par jour, ce qui signifie que VW y produit plus de saucisses au curry... que de voitures ! Elles ont même leur propre numéro de pièce dans le système du constructeur automobile.