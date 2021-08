La McLaren F1 est sans doute la supercar la plus surprenante des années 1990. Lors de la vente aux enchères de Gooding and Company à Pebble Beach en août, des clients ont eu l'occasion de s'acheter un exemplaire en parfait état avec seulement 387 kilomètres au compteur. Nous pensions que cet exemplaire partirait à tout juste 15 millions de dollars, eh bien finalement, elle a trouvé preneur à 20 465 000 $ !

Il s'agit du châssis 029, le 25e exemplaire de la McLaren F1 livré à un client. La carrosserie a une couleur unique Creighton Brown. A l'intérieur, la sellerie est un mélange de cuir Light Tan et Dark Brown.

Son premier propriétaire est japonais. Cette personne a entretenu la voiture mais a rarement conduit la McLaren. La machine est ensuite passée entre les mains d'un Américain qui, lui aussi, ne la sortait que rarement.

Il est assez rare de voir une McLaren F1 mise en vente, et celle-ci est livrée avec tous les accessoires qui en font un exemplaire vraiment complet. Elle possède tous les bagages d'origine qui s'insèrent dans un panneau sur le côté de la carrosserie. La rare montre TAG Heuer et la trousse à outils en titane de couleur or sont également incluses.

Un coffre à outils FACOM avec un emplacement pour chaque pièce fait également partie de la vente aux enchères. Même les pneus Goodyear Eagle F1 d'origine entourent encore les roues.

La F1 est déjà une icône. Elle utilise un mélange de matériaux qui sont encore exotiques aujourd'hui comme la fibre de carbone, le Kevlar, le titane et la feuille d'or. Un V12 de 6,1 litres, monté en position centrale et provenant de BMW, développe plus de 600 chevaux (461 kilowatts) et fonctionne avec une boîte manuelle à six vitesses. Sur un circuit fermé suffisamment long, la vitesse de pointe atteint 391 km/h.