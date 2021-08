C'est en novembre 2020 que Nissan a présenté la troisième génération de la Note. De la taille d'une Polo, elle est équipée d'une motorisation hybride et d'une transmission intégrale en option pour la version électrique. En juin 2021, elle a donné naissance à la Note Aura qui est légèrement plus large et qui affiche un extérieur discrètement modifié. Aujourd'hui, le constructeur présente la version Nismo de la Note Aura.

Son design s'inspire apparemment d'une "voiture de course urbaine électrifiée et rapide" et Nissan a mis en place une série d'éléments rouges que l'on s'attend à voir sur une voiture portant la marque Nismo. Elle repose sur des jantes en alliage de 17 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4 et possède des pare-chocs légèrement plus agressifs ainsi qu'un imposant becquet à l'arrière. Les touches de rouge se poursuivent à l'intérieur, où la Note Aura Nismo reçoit une paire de sièges avant Recaro recouverts de tissu et de cuir synthétique.

Galerie: Nissan Note Aura Nismo

17 Photos

Elle est proposée exclusivement avec une configuration à traction et utilise un moteur à essence atmo de 1,2 litre qui sert de générateur pour alimenter un moteur électrique monté à l'avant et une petite batterie lithium-ion. Il s'agit donc d'un véhicule électrique à autonomie prolongée. Tout comme la Note Aura standard, le système offre une puissance de 136 chevaux et un couple de 300 Nm.

Ce n'est pas la première Note à recevoir le traitement Nismo, car la génération précédente était également proposée dans une version sportive, mais la puissance a augmenté de 25 % et le couple de 18 % grâce aux améliorations apportées au système e-Power. En outre, Nissan affirme que les modifications stylistiques apportent de réels avantages aérodynamiques et que la voiture profite d'améliorations de la suspension et d'une carrosserie plus rigide pour une meilleure tenue de route.

Si vous vous demandez combien elle coûte, Nissan réclame 2 869 900 yens pour la Note Aura Nismo au Japon, ce qui équivaut à environ 22 300 € au taux de change actuel. Si vous souhaitez que cette compacte soit un pur véhicule électrique avec des moteurs électriques à l'avant et à l'arrière, le prix est pratiquement le même, mais elle n'est pas disponible en finition Nismo.