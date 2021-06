Nous allons vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ni même les moins de 30, 40 et 50 ans, puisque le concept-car présenté par Nissan aujourd'hui rend hommage à la victoire de 240Z au Safari Rally en Afrique en 1971. Et pour fêter les 50 ans de cette victoire, Nissan dévoile une réinterprétation moderne du coupé, et qui dit réinterprétation moderne dit évidemment SUV de nos jours.

Il est vrai qu'une série spéciale basée sur la nouvelle Nissan 400Z aurait peut-être été plus judicieuse, mais ce Juke possède tout de même quelques arguments pour nous donner envie de nous glisser derrière son volant. Les illustrations en 3D présentées par Nissan présente un Juke étonnement musclé, avec des passages de roues élargis en plastique noir et une rampe de phares au niveau du toit. Les jantes noires ont le droit à des gommes tout-terrain, tandis que des phares longue-portée sont placés sur le capot noir, comme sur la 240Z.

Toujours pour faire écho à la 240Z, la décoration est quasi identique, avec une peinture rouge et certains éléments de carrosserie en noir mat. Nous retrouvons également des stickers sur les portières avec le numéro 11 et le logo du pétrolier Shell, l'un des sponsors de l'époque. À l'arrière, la vitre du hayon a été supprimée afin d'y loger des pneumatiques tout-terrain en cas de crevaison.

Sous le capot de la 240Z se cachait un six cylindres de 210 chevaux. Mais comme vous n'êtes pas sans le savoir, ce type de motorisation n'est plus très en vogue en ce moment, sauf chez les constructeurs les plus prestigieux (et Nissan avec la GT-R et son V6 3,8 litres bi-turbo évidemment !). De ce fait, sous le capot de ce Juke, nous ne retrouvons pas un six cylindres, mais une motorisation hybride que le constructeur ne détaille pas dans son communiqué. Cette motorisation hybride apparaîtra à la fin de l'année sur le Juke de série et devrait dériver de celle utilisée sur le Renault Captur E-Tech.

Si ce concept-car virtuel a été dévoilé aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard, puisque c'est le jour du départ du Rallye du Kenya, le successeur du Safari Rally. Après 19 ans d'absence, cette épreuve marque le retour du rallye africain en WRC, une épreuve qui s'est tenue entre 1953 et 2002.

Comme énoncé plus haut, Nissan s'était illustré en 1971, avec le pilote kényan Edgar Herrmann et son copilote allemand Hans Schüller qui ont remporté le rallye à bord de la 240Z. Leur voiture a d'ailleurs été restaurée en 2013 et fait partie de la collection Nissan Heritage à Zama, au Japon.