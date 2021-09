Même si la conduite 100 % autonome semble avoir pris un peu de retard de développement ces dernières années, du moins par rapport au calendrier initial. Pour autant, les technologies autonomes sont de plus en plus courantes sur les nouveaux véhicules au fil des années. Alors qu'à un moment donné, le régulateur de vitesse adaptatif a pu être considéré comme une option excessive, de nombreux acheteurs de voitures neuves le considèrent désormais comme essentiel.

D'autres fonctionnalités telles que l'assistance au maintien/changement de voie étaient considérées comme révolutionnaires lorsqu'elles sont apparues pour la première fois sur la Tesla Model S fin 2014, mais sont désormais monnaie courante. Et avec tous ces développements rapides en matière de technologie de conduite autonome, beaucoup pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que toutes les voitures sur la route ne conduisent et ne communiquent par elles-mêmes. C'est en tout cas ce que pense le cabinet d'études IDTechEx.

Dans un nouveau rapport intitulé "Autonomous Cars, Robotaxis & Sensors 2022-2042", IDTechEx se penche sur l'avenir de la mobilité automatisée. L'entreprise affirme que les véhicules autonomes ne sont pas distraits par des éléments susceptibles d'influencer les humains, comme les autres conducteurs ou les téléphones portables. L'entreprise estime également que la connectivité 5G permettra aux véhicules à conduite autonome de recevoir plus d'informations en temps réel sur leur environnement qu'un humain ne pourra jamais en traiter.

IDTechEx estime qu'avec les développements actuels, les véhicules autonomes pourraient égaler ou dépasser les niveaux de sécurité humaine dès 2024. Si la croissance est soutenue, le rapport suggère que d'ici 2046, les véhicules autonomes pourraient répondre à la demande totale de mobilité des États-Unis, soit 3000 milliards de kilomètres par an.

Puis, d'ici 2050, les véhicules autonomes pourraient théoriquement répondre à l'ensemble des besoins de transport du monde, avec moins d'un accident par an. Et dans la foulée, IDTechEx prévoit que dans de nombreux pays, la conduite humaine sur les routes publiques sera interdite afin d'éviter les blessures, les accidents et les interférences avec les véhicules autonomes qui communiquent tous entre eux !

Le principal problème que prévoit IDTechEx n'est toutefois pas le développement et l'amélioration continus des technologies autonomes, mais la réglementation. Les régulateurs pourraient être des obstacles potentiels au progrès, IDTechEx identifiant la perte par Tesla de sa meilleure note de sécurité de la NHTSA pour les Model 3 et Y comme un exemple clé. Tesla a retiré le radar des deux véhicules en mai dans le but d'améliorer leurs systèmes autonomes avec moins d'interférences, mais la NHTSA a estimé que les deux voitures étaient plus sûres avec ce système, ce qui va à l'encontre de l'expertise, des données et des recherches de Tesla.

Quoi qu'il en soit, les années à venir seront certainement intéressantes. L'industrie automobile dans son ensemble entre dans une nouvelle ère électrique et autonome, et laisse rapidement derrière elle les méthodes du passé. Qu'adviendra-t-il des voitures "manuelles" et des voitures de collection ? Quid de leurs conducteurs dans cette période à venir ?

Peut-être que certains itinéraires "non réglementés" pourraient continuer à exister loin des villes et de la civilisation, ou alors ils pourraient simplement être limités à la conduite sur des circuits de course - mais ce ne sont que des spéculations !