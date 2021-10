Cet été, l'Audi RS3 Berline a établi un nouveau record pour une voiture compacte de série sur le Nürburgring. Et si il y avait plus rapide chez Audi ? Aujourd'hui, on vous fait découvrir cette Audi beaucoup plus rapide, bien qu'elle n'ait pas grand-chose à voir avec la berline sportive d'Ingolstadt. Voici ce qui est maintenant considéré comme l'Audi à traction intégrale la plus rapide du monde !

La vidéo ci-dessus a été filmée à l'aéroport international d'Arad, à 4 kilomètres à l'ouest de la ville d'Arad, dans l'ouest de la Roumanie, où Konstantin Dinev, de Bulgarie, a établi un nouveau record de l'Audi AWD la plus rapide, avec un temps de 7,47 secondes sur le quart de mile (402 mètres) et une vitesse maximale de 188 mph (303 km/h).

Sous le capot, cette Audi S2 dispose d'un moteur cinq cylindres en ligne 2,2 litres turbocompressé équipé d'un bloc moteur rempli de béton provenant d'un diesel 2,5 litres. Le nouveau bloc aide le cinq cylindres à résister à plus de quatre bars de pression provenant de l'énorme turbocompresseur. Il en résulte une puissance de 1350 chevaux (993 kilowatts) aux roues ou d'environ 1500 ch.

La puissance est envoyée aux roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses Liberty drag spéciale sans embrayage, qui utilise de l'air comprimé pour passer les vitesses. Le flux de puissance de cette boîte n'est jamais interrompu entre les changements de vitesse, ce qui permet une puissance extrêmement constante du moteur aux roues. La voiture a été conçue, assemblée et testée par l'équipe bulgare de Heed Auto.

Les personnes à l'origine du projet nous ont dit qu'il s'agissait de la deuxième Audi la plus rapide au monde, battue seulement par une Audi à propulsion en Amérique qui fait le quart de mile en 6 secondes. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de trouver plus d'informations sur cette voiture pour confirmer son existence.

Enfin, lors de la même course à Arad, une Volkswagen Lupo de 1000 chevaux (735 kW) a heurté le feu de départ de la course, lequel a été envoyé sur la BMW Série 3 E36 de 1200 chevaux (883 kW) qui était sur l'autre ligne. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'accident. La vidéo juste en-dessous :