Miami, Floride, le 14 octobre 2021 – Motorsport Games a annoncé qu’après la palpitante première manche, la deuxième épreuve de Le Mans Virtual Series se déroulera aux 6 Heures de Spa Virtual le 16 octobre 2021 à 13h30 (heure de Paris). La course du samedi verra s’affronter 38 participants (liste ici). Le Mans Virtual Series est une association entre Motorsport games –développeur et éditeur de jeux vidéo de course de pointe, fournisseur d'un écosystème d'eSport pour différents championnats officiels de sports mécaniques dans le monde – et l’Automobile Club de L’Ouest (ACO) – créateur and organisateur de la mythique course des 24H du Mans, et promoteur du Championnat du monde d'Endurance de la Fédération internationale de l'automobile (FIA WEC).

La saison 2021-22 de Le Mans Virtual Series regroupe 5 épreuves, la deuxième étant les 6 Heures de Spa Virtual. Les 38 prototypes et voitures d’endurance s’affronteront virtuellement sur les célèbres 7 kilomètres du circuit belge, et notamment les virages d’Eau Rouge, du Raidillon, de Stavelot et de La Source. Le direct sera commenté par Duncan Vincent du WEC, accompagné de Chris McCarthy et Lewis McGlade. Vous retrouverez tous les détails pour suivre la diffusion en direct ici : www.lemansvirtual.com.

La deuxième manche de Le Mans Virtual Series succède à la réussite de la première épreuve qui a réuni plus de 2,6 millions de personnes dans le monde entier et a vu s’imposer Realteam Hydrogen Redline. Le 25 septembre 2021, la première manche du championnat eSport d’Endurance, les 4H de Monza, a été une course remplie d’actions et d’incidents. Avec plus de 2,6 millions de spectateurs sur les chaînes officielles pendant le week-end de course, Monza a préparé un succès futur pour le reste des épreuves. Les spectateurs peuvent s’attendre à encore plus de frissons et d’excitation pour cette prochaine épreuve. Les pilotes de Realteam Hydrogen Redline, Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld et Michal Smidl, ont pris la première place du classement général, alors que GPX Rebellion Esport et l’équipe Floyd Bykolles-Burst ont fini respectivement second et troisième. Mitchell Dejong, Mack Bakkum et Martin Kronke, de l’équipe Porsche Esport, ont obtenu les honneurs Le Mans Grand Touring Endurance dans une catégorie comprenant pas moins de 5 constructeurs. Découvrez les vidéos des temps forts de la course du 25 septembre ici !

Le Mans Virtual Series réunit des pilotes professionnels tels que Jenson Button, Álex Palou, Stoffel Vandoorne et Louis Deletraz, ainsi que plusieurs pilotes mondiaux de simulateur pour disputer les 5 courses d’Endurance allant de 4h à 24h. Ce championnat se terminera par les 24h du Mans virtuelles, qui seront retransmises en direct et à la télévision lors du salon Autosport International (ASI) à Birmingham, au Royaume-Uni, en janvier 2022.

Les horaires pour suivre tout le week-end en direct et sans interruption :

Vendredi 15 octobre 2021

19h : Qualifications (non disponible sur les chaînes du WEC ou des 24 heures du Mans)

19h10-19h30 : Qualifications GTE

19h40-20h : Qualifications LMP

Samedi 16 octobre 2021