Hyundai et Ineos viennent de signer un accord concernant le développement et la fourniture des technologies nécessaires au fonctionnement d'un véhicule à hydrogène. Le contrat prévoit également la possibilité d'utiliser une pile à combustible fournie par Hyundai au sein du futur 4x4 d'Ineos, le Grenadier.

Si le projet se concrétise, l'Ineos Grenadier utilisera le système de pile à combustible modulaire de la firme coréenne qui équipe déjà le Nexo FCEV. "La décision d'Ineos de se lancer dans le développement d'un véhicule électrique à pile à combustible et d'un écosystème dédié à l'hydrogène marque une nouvelle étape vers un type de transport durable et propre", a déclaré Saehoon Kim, le vice-président et responsable du développement des piles à combustible chez Hyundai Motor Company.

Rappelons toutefois qu'Ineos est bien plus qu'un constructeur automobile en devenir qui développe et fabrique des SUV faisant écho au Land Rover Defender. Ineos est également l'une des plus grandes entreprises spécialisées dans le secteur de la chimie au monde. Elle produit déjà environ 300 000 tonnes d'hydrogène par an.

Ineos possède également une filiale, Inovyn en l'occurrence, spécialisée dans l'électrolyse, qui produit de l'hydrogène pour la production d'électricité. Le groupe anglais a également annoncé un investissement de deux milliards d'euros pour développer de l'hydrogène décarboné pour le Vieux Continent. Pour le moment, trois sites de production verront le jour en Europe, en Allemagne, en Norvège et en Belgique.

Rappelons qu'outre cette version hydrogène qui débutera ses tests à partir de l'année prochaine, l'Ineos Grenadier sera disponible avec des motorisations plus classiques, en l'occurrence des six cylindres en ligne 3,0 litres essence et diesels issus de chez BMW. Les moteurs seront légèrement revus par Magna-Steyr afin de les adapter à l'usage que pourront avoir les clients du Grenadier.