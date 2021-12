Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Et nous voici déjà le 25 décembre 2021, le moment pour toute l'équipe de Motor1.com, Yann Lethuillier, Khalil Bouguerra, Guillaume Navarro, et Mael Pilven, de vous souhaiter de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Et évidemment, c'est de circonstance, un très joyeux Noël !