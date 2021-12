En ce mois de décembre 2021, Jean-Philippe Imparato célèbre son 11e mois aux commandes de la marque italienne. Pour l'occasion, il a publié sur son profil twitter une vidéo promotionnelle résumant les mois de son règne.

La vidéo se termine en annonçant que l'avenir d'Alfa Romeo sera électrique, et montre un prototype roulant du Tonale attendu l'an prochain. À première vue, l'Alfa Romeo Tonale ressemble beaucoup au concept présenté en 2019. Cela dit, il nous paraît plus ramassé et plus musclé, son gabarit est dans la même veine que le Porsche Macan.

Il est évident que son design ne ressemble ni à celui de la Giulia ni au Stelvio. Par ailleurs, ces deux modèles devraient se réinventer (ils seront bientôt restylés) pour adopter le nouveau style de la marque au Biscione. Le Tonale apportera une autre nouveauté, car il aura une motorisation hybride rechargeable.

Ce crossover est très important pour Alfa Romeo qui a un besoin urgent de se renouveler. Le constructeur a annoncé que le Tonale sera accompagné un peu plus tard par un autre crossover, le Brennero, qui se situera en dessous du Tonale.

Au total, Alfa Romeo prévoit de lancer cinq nouveautés au cours des prochaines années. Il y a le Tonale, le Brennero, mais ce n'est pas tout, car le premier modèle 100% d'Alfa Romeo est prévu en 2024. L'identité des deux modèles restants est inconnue, il se pourrait que Jean-Philippe Imparato ait validé une sportive électrique badgée Quadrifoglio. Rien n'est pour le moins sûr, nous en saurons plus ultérieurement lorsque le plan produit sera plus clair et public.