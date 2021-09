L'Alfa Romeo Stelvio sera bientôt rejoint par le Tonale. En 2022, le SUV compact sera ajouté à la gamme Alfa Romeo, qui se compose actuellement de la Giulia et du Stelvio.

Grâce aux photos espions de ces derniers mois, nous en savons déjà beaucoup sur le Tonale, mais un nouveau cliché nous permet de mieux apprécier les proportions de cette future Alfa Romeo.

Comparaison des SUV

Les photos prises par Walter Vayr montrent un prototype Tonale et un Stelvio à quelques mètres de distance, l'un derrière l'autre. Il est ainsi possible d'apprécier les différences en termes de forme et de longueur. Pour rappel, le Stelvio mesure 4,69 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,65 mètre de haut, avec un empattement de 2,82 mètres.

La différence la plus importante entre les deux modèles est la partie avant du Tonale, qui semble plus courte. Malgré l'épais camouflage, on peut également voir un pilier A et une lunette arrière légèrement plus inclinés.

Après tout, le Stelvio et le Tonale sont nés de plateformes différentes : le premier est basé sur la Giorgio, tandis que le second utilise la même architecture que le Jeep Renegade.

Un nouveau Stelvio ?

Non seulement on découvre le Tonale sur ces clichés, mais le Stelvio nous intrigue également. Le modèle est en effet doté de petites roues en alliage au design aérodynamique. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un prototype, peut-être pour permettre à Alfa Romeo d'étudier une future motorisation hybride ou électrique.

Nous en saurons probablement plus dans les mois à venir, mais en attendant, toute l'attention sera portée sur le Tonale. Attendue début 2022, nous devrions le voir pour la première fois au salon de l'automobile de Genève, en mars prochain.

La voiture sera construite à Pomigliano d'Arco, tandis que le futur SUV urbain, le Brennero, sera assemblé en Pologne. Et il n'est pas exclu que certains des styles et des solutions adoptés pour Alfa Romeo soient également adoptés par certains modèles Fiat et Lancia.