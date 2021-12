L'Audi R8 est aujourd'hui une sorte d'ovni au sein de la gamme du constructeur aux anneaux, qui se concentre désormais sur le développement de voitures 100 % électriques. Rendez-vous compte, une supercar dotée d'un V10 atmosphérique au sein de la gamme d'un constructeur premium généraliste en 2021, cela relève encore du miracle par les temps qui courent.

Mais comme vous n'êtes sûrement pas sans le savoir, l'Audi R8 tirera bientôt sa révérence et deviendra une voiture 100 % électrique. Adieu donc le fabuleux V10 5,2 litres FSI partagé avec la redoutable Lamborghini Huracán, celui-ci sera remplacé par plusieurs moteurs électriques et un pack batterie d'ici les prochaines années.

Mais les clients pourront se consoler avec une sorte de "final édition" prévue pour l'année prochaine comme l'a annoncé Sebastian Grams, le patron de la division RS d'Audi, à nos confrères de Top Gear.

"Ce que je peux dire, c'est que nous avons des projets pour offrir davantage", a ainsi expliqué le responsable du département RS d'Audi. "Nous produirons d'autres voitures à partir de cette génération de la R8. Et comme vous avez pu le voir avec l'Audi R8 RWD, nous essayons de donner la priorité au plaisir de conduire. Nous essayons de tirer le maximum du véhicule. Pour le moment, nos clients apprécient la R8 et nos ventes sont bonnes. Mais je peux vous dire que nous avons assez d'idées pour l'avenir".

Ainsi, Audi Sport devrait développer une ultime Audi R8 V10 avec plus de chevaux sous le capot, en tout cas plus que les 620 de la version Performance actuellement encore au catalogue. On imagine aussi quelques améliorations au niveau de la partie aérodynamique et une petite d'amincissement. La voiture devrait ainsi s'approcher des modèles de la marque destinés à la compétition, un peu à la manière de la dernière Lamborghini Huracán STO.

Cette "nouvelle" R8 V10 est attendue à l'automne 2022 et devrait être commercialisée jusqu'à l'arrêt du modèle programmé en 2023. Ensuite, l'Audi R8 sera remplacée par une autre supercar, électrique bien évidemment.