Rarement une voiture n'aura eu une aussi grande longévité que la Pagani Zonda. La supercar italienne est produite depuis - tenez-vous bien - 1999 ! Epoque à laquelle Peugeot lançait encore sa 206 qui a depuis été remplacée par la 207 puis par la 208.

La Pagani Huayra était censée remplacer la Zonda, mais mamie fait de la résistance et ce même en 2022, année à laquelle la véritable "dernière" Pagani Zonda devrait sortir des chaînes de montage.

LMM Design a publié sur son compte Instagram quelques photos de cette Pagani Zonda actuellement en cours de production suite à la demande d'un client. Il s'agit plus précisément d'une Pagani Zonda 760 Roadster (la cinquième de la série 760) qui sera bien entendu mue par le V12 signé Mercedes-AMG. Nous la découvrons à travers ces quelques photos dans lesquelles on aperçoit son châssis monocoque en carbone et son moteur de 7,3 litres fort de 760 ch et 780 Nm de couple.

D'après nos informations, elle sera dévoilée au cours de cette année, mais la marque italienne n'a pas encore révélé de date exacte. Nous pensons donc qu'elle ne sera pas présentée avant plusieurs mois. Il se dit également que Pagani profitera de cette nouvelle année pour lancer un tout nouveau modèle. Il serait motorisé par le V12 6.0 L bi-turbo (Mercedes-AMG) dont la puissance devrait être 30 à 40 ch supérieure à celle de la Pagani Huayra.

Une première image a fuité sur internet, et il se murmure que la "Pagani C10" (son nom définitif est inconnu à ce jour) sera plus performante grâce à un poids en baisse. Les futurs clients auraient le choix entre une boîte de vitesses manuelle ou à double embrayage. Moins de 300 exemplaires seraient assemblés, mais comme il est de coutume dans le monde merveilleux de Pagani, toutes les unités auraient déjà trouvé preneur.