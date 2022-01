Aston Martin refait parler de lui. Le constructeur anglais a annoncé à travers ses réseaux sociaux l'arrivée d'une nouvelle version de son SUV, le DBX. Pour l'heure, il n'a pas révélé son identité, toutefois, il annonce que son véhicule sera le "SUV de luxe le plus puissant".

Ses prétentions sont claires, et à en juger par ce teaser, le modèle de lancement arborera une couleur verte qui n'est pas sans rappeler la teinte utilisée par les Aston Martin AMR. Dans une courte vidéo, le fabricant de Gaydon fait entendre le son moteur pour nous mettre l'eau à la bouche. Celui-ci sonne comme un V8.

Au mois de décembre dernier, nous vous annoncions l'arrivée d'un Aston Martin DBX S. Ainsi, nous pensons que le teaser d'aujourd'hui concerne le DBX S que nous avons par ailleurs déjà aperçu en photos (voir ci-dessous). Si cela est exact, ce DBX S a un bouclier avant différent avec une calandre un peu plus grande. De plus, dans la partie arrière, on retrouve non pas deux, mais quatre canules d'échappement.

Galerie: Photos espion - Aston Martin DBX S

38 Photos

Sachant qu'un Rolls-Royce Cullinan développe 600 ch et qu'un Bentley Bentayga offre jusqu'à 635 ch dans sa version Speed, l'Aston Martin DBX S devra être aussi puissant que ses deux concurrents pour prétendre au titre de SUV de luxe le plus puissant. Il devra prochainement affronter un autre SUV qui boxera certes dans une catégorie supérieure. Le Ferrari Purosangue est en effet davantage une "supercar SUV-isée" qu'un SUV sportif. Son ennemi numéro un est le Lamborghini Urus.

Aston Martin a d'autres plans pour son DBX, car en plus d'une version sportive baptisée "S", il est prévu de commercialiser le DBX avec une motorisation hybride rechargeable et un moteur V12. Nous en saurons plus dans quelques jours, puisque la présentation de cette nouvelle déclinaison est prévue le 01/02/2022.