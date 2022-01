Toyota a confirmé sa position de premier groupe mondial en 2021 avec plus de 10,4 millions de voitures vendues au cours de l'année civile. Par rapport à 2020, les ventes ont augmenté de 10,1%, contrairement à la baisse de 4,5% enregistrée par le groupe Volkswagen qui, quoi qu'il en soit, occupe la deuxième place du classement pour la deuxième année consécutive avec plus de 8,8 millions de voitures vendues sur la même période.

Il s'agit du résultat le plus faible du groupe allemand depuis dix ans, en grande partie à cause de la crise des micropuces qui touche le secteur automobile. En attendant les résultats de Stellantis, Ford et GM, le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi a pris la troisième place avec 6,9 millions de voitures vendues. Hyundai-Kia a également obtenu de très bons résultats (6,66 millions), loin de Honda (646 000 unités) .

Groupe Toyota

En analysant les données officielles publiées par Toyota, il est intéressant de noter que seulement 25 % des ventes mondiales concernent des voitures électrifiées (2 621 925 unités), l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie comptant des volumes très similaires, bien qu'avec des pourcentages de croissance différents par rapport à 2020 (Amérique du Nord +74,4 %, Europe +17,9, Asie +48,9 %).

Lexus, dont les chiffres sont fusionnés avec Toyota, a vendu 702 821 voitures en 2021, soit une baisse de 2,3 % par rapport à 2020.

Marque Unités vendues dans le monde (2021) Variation par rapport à 2020 Toyota-Lexus 9.615.157 +10,6% Daihatsu 725.149 +4,5% Hino 155.212 +9,1% Total Groupe Toyota 10.495.548 +10,1%

Groupe Volkswagen

La crise liée à la pénurie de microprocesseurs a durement touché le groupe Volkswagen, mais il a résisté malgré des baisses importantes chez Volkswagen et Skoda. Seat, Cupra et les marques premium se sont très bien comportées : Audi a légèrement baissé, tandis que Porsche, Lamborghini et Bugatti se sont envolées.

Marque Unités vendues dans le monde (2021) Variation par rapport à 2020 Volkswagen 4.896.900 -8,1% Audi 1.680.500 -0,7% Skoda 878.200 -12,6% Seat 470.500 +10,3% Porsche 301.900 +10,9% Véhicules utilitaires Volkswagen 359.500 -3,2% MAN 151.000 +27,8% Scania 90.400 +25,4% Navistar 29.900 - Autres marques 23.100 +23,6% Total Groupe Volkswagen 8.882.000 -4,5%

Alliance Renault Nissan Mitsubishi

Nissan est en tête du groupe avec plus de la moitié des ventes de l'Alliance, la plupart d'entre elles étant toutefois réparties entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Renault pousse fort en Europe, grâce aussi à l'apport d'une marque en pleine croissance comme Dacia.

Marque Unités vendues dans le monde (2021) Renault 2.822.326 Nissan 4.029.185 Mitsubishi 323.162 Total Groupe Renault-Nissan-Mitsubishi 7.174.673

Classement provisoire 2021 par groupe