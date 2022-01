2021 aura vu de grands changements dans le classement des immatriculations européennes. Selon les données de JATO Dynamics, le marché a été une nouvelle fois mené par la Volkswagen Golf, malgré sa forte baisse par rapport à 2020 et 2019. Pour sa part, la Peugeot 2008 a été le SUV le plus immatriculé, et la Tesla Model 3 a pris la tête du classement des véhicules électriques, entrant même dans le Top 20 général !

La Golf conserve la couronne, mais jusqu'à quand ?

Comme c'est le cas depuis 2008, la compacte de Volkswagen reste la voiture préférée des consommateurs en Europe. L'année dernière, 205 408 unités ont été enregistrées dans les 28 pays européens analysés par le cabinet britannique. Le volume était inférieur de 28 % à celui de 2020, et de 50 % à celui de 2019, l'année précédant la pandémie.

La crise des semi-conducteurs a interrompu la production de modèles pendant plusieurs semaines au cours de l'année. Cela a contribué à une baisse de la demande en Allemagne, où 44% du total a été enregistré. Cette situation, combinée à la concurrence accrue des SUV de petite et moyenne taille, a fait chuter la part de marché de la Golf dans le total européen.

En effet, cette Volkswagen a enregistré sa plus faible part de marché depuis 1980 avec un total de 1,75 %. En 2000, cette part était de 4,5 % et en 2010, elle était de 3,6 %. La Golf pourra-t-elle conserver son avance en 2022 ?

Le Top 5 des marques généralistes

Une deuxième place très controversée

La Golf est suivie sur la liste JATO par la Peugeot 208, avec 196 869 unités, la Dacia Sandero, avec 196 792 unités, et la Renault Clio, avec 196 243 unités. C'est à peine plus de 600 unités de différence entre la deuxième et la quatrième position !

Toutefois, si l'on ajoute les chiffres de la Bulgarie, un autre marché de l'UE, le classement place la Sandero en deuxième position, suivie de la Clio et de la 208. La différence en unités entre les Dacia et Peugeot n'est que de 291 unités. De toute façon, il y a très peu de différence entre la deuxième et la quatrième place.

Parmi elles, la Sandero a été la plus performante puisque son volume a augmenté de 17 % par rapport à 2020. Encore mieux, la progression de la Peugeot 2008 (+24%), en cinquième position, en fait pour la première fois le SUV le plus populaire sur notre continent. Le 2008 a pu dépasser le Renault Captur (hors du top 10) et le Volkswagen T-Roc. Le Peugeot a augmenté ses immatriculations sur 2019 de 16%, étant le seul modèle du top 10 à progresser par rapport à cette année.

Fiat 500, Hyundai Tucson et Tesla Model 3 brillent de mille feux

Il convient également de souligner les résultats positifs de la Fiat 500, un vétéran qui résiste à l'épreuve du temps. Cependant, l'augmentation de 24 % par rapport à 2020 est due à l'arrivée de la version électrique. En 2021, trois nouvelles Fiat 500 sur quatre ont été choisies avec un moteur à combustion.

Après l'arrivée de la quatrième génération, le Hyundai Tucson se vend mieux que jamais. Le volume enregistré est en hausse de 64% par rapport à 2020 et de 6% par rapport à 2019. Cette croissance lui a permis de prendre la tête du segment des C-SUV, devant les Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan.

La Tesla Model 3 en revanche, est la star de l'année. Avec près de 141 500 unités, cette berline de taille moyenne occupait la 17e place du classement général et était naturellement la voiture électrique la plus populaire en Europe. Pour mieux comprendre son résultat, la Model 3 a enregistré plus d'unités que d'autres modèles beaucoup plus abordables, comme la Ford Puma, la Fiat Panda ou la Volkswagen T-Cross.

Top 5 des marques premium

Autres modèles sous les projecteurs

Plus bas dans le classement, d'autres voitures brillent pour leur croissance par rapport à 2019, année où il n'y avait pas encore de pandémie. Il s'agit notamment des Volkswagen T-Cross, Volvo XC40, Kia Niro, Renault Zoe, Nissan Juke, Fiat Ducato, Mercedes GLE, Volkswagen Arteon, Kia Sorento, Mercedes Classe S, Hyundai Santa Fe, BMW X6 et Jeep Wrangler, entre autres.

À noter également les hausses enregistrées par le Porsche Cayenne Coupe, le Kia Soul, la Ssangyong Korando, la Mercedes GLS, la Lexus ES, le Volkswagen Crafter, le Renault Master et la Citroën Jumpy.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à JATO Dynamics.