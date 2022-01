Si vous nous suivez, vous le savez : à Motor1.com, nous sommes passionnés par les statistiques car les chiffres en disent plus que les mots. Ainsi, pour cette édition de la rubrique Motor1 Numbers, nous avons rassemblé, grâce au travail des 12 rédactions de notre réseau, les données sur les voitures les plus vendues dans le monde en 2021, avec le "podium", pays par pays.

Les classements confirment les tendances de ces dernières années et mettent en évidence les différences de goûts des consommateurs. Par exemple, alors que les Nord-Américains continuent de raffoler des SUV et des pick-up, les conducteurs européens continuent de préférer les voitures plus petites, telles que les berlines compactes et les SUV, mais leur taille varie fortement selon les pays.

L'Australie, l'Argentine et le Brésil adorent les pick-up de taille moyenne, tandis que dans des pays comme l'Indonésie, on note une nette préférence pour les monospaces.

Préférences en Amérique du Nord

Comme nous le savons, la crise des puces, associée à l'incertitude persistante causée par la pandémie, a eu un effet négatif sur la demande de voitures l'année dernière. Le marché de chaque pays a cependant peu évolué en termes de préférence des consommateurs pour les types de voitures.

Si l'on prend l'exemple de la série F de Ford, elle a continué à dominer le marché des véhicules légers aux États-Unis avec 726 000 unités (le total comprend les modèles F-150, F-250, F-350 et F-450). Près de 5 véhicules "légers" sur 100 vendus aux États-Unis en 2021 étaient des Ford Série F. Bien entendu, les deuxième et troisième places sont occupées par la série Ram de Dodge et la série Silverado de Chevrolet. Leur part de marché combinée était de 11,9 % en 2021, soit la quatrième plus importante depuis 1980. La Ford Série F a également été la voiture la plus vendue au Canada avec 111 332 unités.

Voitures les plus vendues aux États-Unis

Passionné par les pick-up en Amérique du Sud

La préférence pour les pick-up peut également être constatée dans le sud du continent américain. Le Brésil, le plus grand marché automobile d'Amérique latine, voit arriver la Fiat Strada en tête avec 109 107 unités en 2021, soit 5,5 % du marché total.

Il s'agit du meilleur résultat jamais obtenu par ce petit pick-up depuis son lancement en 1996. La Fiat Strada est devenue une référence pour le plaisir et le travail parmi les consommateurs de la classe moyenne qui recherchent un véhicule efficace et performant. Elle est suivie par la Hyundai HB20 à hayon (la berline est appelée HB20S) et la Fiat Argo, deux citadines.

Voitures les plus vendues au Brésil

La version berline de la Fiat Strada, appelée Fiat Cronos, se retrouve leader en Argentine, le quatrième plus grand marché d'Amérique du Sud après le Brésil, le Mexique et le Chili. Cette petite berline de fabrication locale a gagné la confiance des consommateurs grâce à son prix, son apparence et sa grande disponibilité chez les concessionnaires. Elle a même dépassé le Toyota Hilux pourtant leader au cours des trois dernières années.

En effet, le Hilux n'est arrivé qu'en deuxième position, suivi d'un autre pick-up, le Volkswagen Amarok, qui a obtenu une incroyable troisième place malgré son âge (lancé en 2010).

Les voitures les plus vendues en Argentine

Domination des SUV en Europe

La situation en Europe a également donné lieu à des résultats intéressants. La Volkswagen Golf a été la voiture neuve la plus populaire en Allemagne et en Europe, mais comme l'a constaté JATO Dynamics, elle a perdu beaucoup de parts au cours des trois dernières années. Ses immatriculations nationales représentent 3,5 % du marché total, le chiffre le plus bas depuis 1980.

En plus de la concurrence plus générale des SUV, ces dernières années ont également vu l'introduction de concurrents internes tels que le Volkswagen T-Roc et le nouveau-né électrique ID.3. En Allemagne, par exemple, juste derrière la Golf, on trouve le T-Roc et le Tiguan (également en version Allspace).

En France, deuxième marché automobile européen, la Peugeot 208 a dépassé la Renault Clio, mais aucune n'a pu battre la forte croissance de la Dacia Sandero (+44% vs 2020 et +11% vs 2019), qui occupe la troisième place du classement. C'est la première fois depuis 2004 que la petite citadine du segment B de Peugeot se vend plus que la Renault Clio.

Les voitures les plus vendues en France Les voitures les plus vendues en Allemagne

De grands changements au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est probablement le marché qui a connu les plus grands changements. Pour la première fois depuis 2009, la Ford Fiesta n'a pas pris la première place. La première place est occupée par la Vauxhall Corsa, qui monte sur le podium pour la première fois depuis son lancement.

La Corsa a réussi à gagner plus de clients alors que la Fiesta était affectée par la popularité croissante de sa sœur Puma. Pendant ce temps, la Tesla Model 3 était déjà en deuxième position, son meilleur résultat parmi les 10 plus grands marchés automobiles du monde. En troisième position, on trouve les Mini 3 et 5 portes.

Voitures les plus vendues en Angleterre

Et en Italie ?

Contrairement au Royaume-Uni, les trois premières voitures en Italie n'ont pratiquement pas changé. La Fiat Panda domine toujours avec 112 298 unités, soit une part de marché de 7,6 %. Si son volume est en hausse de 1,2 % par rapport à 2020, il est en baisse de 18,8 % par rapport à 2019.

La Panda, qui reste en tête du marché malgré son âge (lancée en 2011), est suivie par la Fiat 500 et la Lancia Ypsilon, qui ont représenté ensemble 13,8 % du total des voitures neuves en Italie. Il s'agit du meilleur résultat depuis 2016.

Voitures les plus vendues en Italie

Domination des SUV en Espagne

Le top 3 en Espagne se compose de deux SUV, le Seat Arona et le nouveau Hyundai Tucson, et d'une berline, la Dacia Sandero. Pour la première fois, l'Arona a dominé ce marché depuis son lancement en 2017.

Cependant, la grande vedette a été le Hyundai, qui a été amélioré depuis la quatrième génération, ce qui a positionné ce C-SUV devant d'autres modèles populaires comme le Nissan Qashqai (14 626 unités ), le Volkswagen Tiguan (7990) et le Peugeot 3008 (16 831).

Les voitures les plus vendues en Espagne

Qu'en est-il de la Hongrie et de la Turquie ?

En Hongrie, le marché a été dominé par Suzuki, dont les Vitara et S-Cross en ont fait la marque la plus vendue avec une part de marché de près de 15%. En effet, le Suzuki Vitara est le best-seller du pays depuis 2016. La troisième position est occupée par la Fiat 500, la meilleure position obtenue par cette citadine depuis son introduction sur ce marché.

Plus à l'est, les modèles leaders en Turquie étaient en 2021 plus ou moins les mêmes que les années précédentes. Par exemple, la Fiat Egea a été confirmée au sommet grâce à la position solide de sa version berline, très populaire auprès des chauffeurs de taxi. Ce modèle est en tête de ce marché depuis 2016. Cependant, la berline Corolla de Toyota, la deuxième plus importante, a connu une plus grande croissance depuis 2020. Parviendra-t-elle à vendre plus que la Fiat en 2022 ?

Les voitures les plus vendues en Turquie Les voitures les plus vendues en Turquie

En Russie, Lada domine

Comme toujours, les produits Lada étaient les voitures préférées des consommateurs en Russie. Selon l'AEB, la Lada Vesta a dépassé la Granta et est devenue la voiture la plus vendue du pays avec 113 700 unités, soit une hausse de 6 % par rapport à 2020. Elle est suivie par la Granta elle-même, en baisse de 12 %, et par la Kia Rio, qui reprend la troisième position.

L'Indonésie, deuxième marché de la région Asie du Sud-Est après la Thaïlande, a en revanche confirmé son amour pour les monospaces. L'année dernière, près de 45 % des ventes de voitures neuves concernaient ce type de carrosserie. En effet, les 3 premiers montrent leur position clé auprès des consommateurs.