L'une des principales attractions de la vente aux enchères Mecum 2022 de Kissimmee, qui s'est tenue du 6 au 16 janvier 2022, aura sans doute été cette magnifique Porsche 911 Turbo de la génération 964. Non seulement elle est immaculée et rare, mais elle est aussi une véritable star de cinéma et a remporté de nombreux prix de voitures classiques. Il s'agit en effet de la voiture du film "Bad Boys" de 1995 avec Will Smith et Martin Lawrence !

Et les collectionneurs ne s'y sont pas trompés puisqu'elle est passée sous le marteau et à atteint de nouveaux records en se vendant pour 1,43 million de dollars, l'équivalent actuel d'un peu plus d'1,26 million d'euros ! Voilà en tout cas l'une des Porsche 911 Type 964 les plus chères jamais vendues !

Le fait que Porsche ait délivré un certificat d'authenticité témoigne de l'originalité de cette voiture. Elle est l'un des 350 exemplaires construits pour le marché américain pour l'année modèle 1994, qui était la dernière année pour la traction arrière dans cette génération de 911 Turbo.

Galerie: La Porsche 911 Turbo du film "Bad Boys"

10 Photos

Certes, ce n'est pas la voiture la plus rare du monde. Et puis avec 34 396 miles (55 355 kilomètres) au compteur, elle a sûrement été conduite au fil des ans. Mais son état actuel a joué dans le prix puisqu'elle est impeccable. À l'origine, la voiture appartenait au réalisateur Michael Bay, qui l'a vendue au producteur de films Pat Sandstone. Elle a encore changé de mains à quelques reprises jusqu'à ce qu'elle soit rachetée à la collection Drendel en 2014 par le propriétaire actuel.

Pour rappel, cette génération de 911 Turbo était équipée d'un moteur six cylindres turbocompressé de 3,6 litres couplé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports envoyant la puissance aux roues arrière. En usine, la voiture était équipée d'un climatiseur, d'un lecteur radio/cassette, d'un toit ouvrant et d'un gros aileron fixe à l'arrière. L'un de nos détails préférés est sans doute le dessin des jantes, avec un large déport, qui cachent des freins percés.

Enfin, il convient de mentionner que cette voiture a remporté plusieurs prix prestigieux lors d'événements classiques. Il s'agit notamment des premières places à Amelia Island, à la restauration de la parade Porsche de French Lick et au concours d'élégance de Pinehurst. De plus, la voiture a fait une apparition sur le tapis rouge lors de la première de 'Bad Boys for Life' en janvier 2020.