Les amateurs de la firme au Trident savent certainement que MC signifie "Maserati Corse". La marque s'est historiquement appuyée sur son passé sportif pour développer des modèles destinés à la route avec des gênes issus de la compétition automobile.

Pour célébrer ce lien entre Maserati et le sport automobile, la firme de Modène a créé une nouvelle série spéciale pour les Ghibli, Quattroporte et Levante répondant au doux nom de "MC Edition". Comme d'habitude avec les séries spéciales Maserati, les nouveautés sont minces et s'articulent autour du nuancier de couleurs, des finitions et des équipements.

Compte tenu du fait que cette série spéciale s'inspire de la compétition automobile, elle est uniquement disponible pour les modèles dotés du V8. Les clients auront le choix entre deux couleurs historiques :

Giallo Corse : une couleur tricolore avec du mica bleu qui reflète la lumière d'une manière particulière.

Blu Vittoria : trois couches de peinture mate avec un effet de matière spécifique.

Ces coloris contrastent avec des éléments noirs brillants, ainsi que des badges spécifiques MC Edition. Les jantes sont de 22 pouces sur le Levante MC Edition, tandis que les berlines Ghibli et Quattroporte MC Edition reçoivent de plus "petites" jantes de 21 pouces.

À l’intérieur, nous retrouvons des inserts en fibre de carbone bleue avec des garnitures en cuir noir contrastant avec des surpiqûres bleues et jaunes. La console centrale dispose d’un badge MC Edition, qui se retrouve également brodé sur les appuie-tête.

Cette série spéciale a le droit à son lot d'équipements supplémentaires, à commencer par le toit en verre électrique, le système audio Bowers & Wilkins, ainsi qu’un pack Driver Assistance. Les tarifs n'ont pas encore été annoncés pour le marché français, mais la commercialisation devrait intervenir dans le courant du mois de février.