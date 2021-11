La dernière et plus grande voiture de performance de Maserati a été dévoilée en septembre 2020, et nous avons eu la chance de l'essayer en mai 2021. La MC20 est un produit relativement nouveau propulsé par un nouveau moteur V6 biturbo qui a été développé en interne par Maserati et qui n'a rien à voir avec Ferrari. Il s'avère cependant que tout n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît à première vue.

Bien que le moteur six cylindres soit puissant et ait un son correct, il y a apparemment des problèmes liés à son système d'alimentation en carburant. Plus précisément, une fuite au niveau d'une durite peut provoquer le calage du moteur. Mais surtout, la fuite de carburant pourrait provoquer un incendie en présence d'une source d'inflammation.

La National Highway Traffic Safety Administration a lancé un rappel pour les modèles MC20 concernés. Les lettres de notification aux propriétaires seront envoyées d'ici la fin du mois prochain et Maserati procédera au remplacement de la pièce défectueuse gratuitement. En fait, la MC20 n'est pas le seul modèle de la marque aux Etats-Unis à être touché par le problème.

La NHTSA cite les Quattroporte, et Ghibli 2021, et les Levante 2021-2022, ainsi que la MC20 2022, comme des modèles susceptibles d'être affectés par le problème. Comme il s'agit de Maserati, le nombre potentiel de véhicules concernés ne serait que de 409. Néanmoins, si vous avez acheté une Maserati neuve au cours des 12 derniers mois, nous vous conseillons de contacter le constructeur ou la NHTSA pour vérifier si le véhicule doit retourner à l'atelier.

Pour rappel, la MC20 est propulsée par un moteur V6 biturbo de 3,0 litres développant plus de 600 ch et 729 Nm de couple. Cette puissance est transmise aux roues par une transmission à double embrayage à huit rapports. Cette configuration permet de passer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 2,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 323 km/h.