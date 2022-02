Le moteur diesel est en voie d'extinction. La part de marché des voitures hybrides et électriques étant en constante hausse, ce n'est qu'une question de temps avant que les moteurs diesel ne soient plus utilisés. Il y a dix ans, cependant, le moteur diesel était le roi du marché, surtout en Europe. Il a également été apprécié aux États-Unis, un pays qui avait toujours été plus orienté vers les moteurs à essence.

C'est aux États-Unis qu'une Volkswagen Passat SE TDI a établi le record de la plus longue distance parcourue avec un plein en 2012. En effet, les 73 litres de diesel ont permis à cette berline diesel de parcourir très exactement 2616 km !

Le voyage le plus efficient du monde

L'incroyable record a été établi par le couple australien John et Helen Taylor lors d'un voyage entre Houston, au Texas, et Sterling, en Virginie. En trois jours, le couple a parcouru plus de 2600 km et ce qui rend ce record encore plus incroyable, c'est que ce trajet a été parcouru dans des conditions de conduite normales.

Pas d'artifices ni de vitesse d'escargot, bien au contraire. Le couple a admis qu'ils ont même chargé la voiture d'environ 54 kg de bagages et se sont relayés pour conduire. Le couple ne conduisait jamais plus de 14 heures par jour et gardait une vitesse moyenne d'environ 61 km/h.

Des conducteurs professionnels

Le voyage de Taylor dans sa Passat TDI a fait l'objet de toutes les certifications et vérifications nécessaires. Le carburant utilisé a été contrôlé par la police texane, tandis que les motels où John et Helen ont séjourné ont veillé à ce qu'aucun ravitaillement n'ait lieu. Enfin, les forces de l'ordre de Virginie ont confirmé la validité de l'enregistrement.

Le résultat final est vraiment incroyable quand on sait que la Volkswagen, avec son moteur 2.0 TDI de 140 ch et sa boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, a été homologuée aux États-Unis avec une consommation combinée EPA d'environ 18 km/l.

Bien que le voyage n'ait pas été organisé par l'entreprise elle-même, les Taylor sont de véritables professionnels de l'économie de carburant et détiennent plusieurs records dans leur catégorie à travers le monde.

Dans le passé, ils ont également organisé des cours et des ateliers pour les conducteurs afin de leur donner des conseils sur la manière de réduire leur consommation d'essence et de diesel.