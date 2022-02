Vous vous souvenez probablement du camping-car de Will Smith. C'était une sorte de villa, sur 22 roues, avec un cinéma. Mais il existe de nombreux camping-cars de luxe, et l'Elemment Palazzo (produit par la société autrichienne Marchi Mobile, basée à Zurich) ressemble à un véritable appartement de luxe.

Il s'agit d'un véhicule exclusif construit avec la même philosophie qu'une supercar : matériaux nobles à bord, analyse aérodynamique de l'extérieur et moteur de plusieurs centaines de chevaux.

Le processus de conception n'a pas suivi la logique traditionnelle des camping-cars. Aujourd'hui, il faut beaucoup de choses pour se démarquer dans le secteur du luxe, car les clients passent beaucoup de temps à chercher des solutions uniques. Ce camping-car exclusif a été construit sur la base d'un concept qui a vu le jour dans les années 1970, lorsque les ingénieurs tentaient de construire des semi-remorques plus aérodynamiques et plus sûres.

Aujourd'hui, le pare-brise unique du cockpit est complètement arrondi, et permet, apparemment, de mieux voir la route à travers le hublot rond (en fibre de carbone).

L'Elemment Palazzo est disponible en cinq configurations, avec une attention davantage portée sur le divertissement, le voyage de luxe en passant ou les affaires. Au sommet de la gamme se trouve l'Elemment Palazzo Superior, qui dispose d'un Sky Lounge transformant le toit en terrasse. Ses dimensions sont plutôt généreuses : 13,7 mètres de long, 4 mètres de large et 6 mètres de haut. Un véritable palais sur roues qui se déplace grâce à un moteur Volvo 6 cylindres de 600 ch avec transmission automatique.

À l'intérieur, on a l'impression d'être dans une villa de luxe (68 mètres carrés au total). Le sol est en parquet clair, une table trône au centre de la pièce principale qui peut être levée ou se fondre dans le sol, la cuisine est digne de celle d'un chef et le divertissement est assuré par une télévision de 65 pouces et une chaîne Hi-Fi haut de gamme. Dernière note pour vous assurer du luxe ambiant : l'entreprise qui fabrique le lit king-size intégré à ce camping-car compte la famille royale britannique parmi ses clients.