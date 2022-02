Le 24 mai prochain, BMW fêtera les 50 ans de sa division M. Mais pourquoi attendre cette date quand on a plusieurs surprises en stock ? La firme bavaroise vient de publier une première vidéo d'une série qui sera consacrée à l'univers BMW Motorsport. Ce premier court-métrage est dédié à la communauté et à l'évolution des modèles sur un demi-siècle.

La première des quatre vidéos a pour thème "The Huddle Speech" pour évoquer le sens du travail d'équipe et les discours de motivation d'une équipe sportive avant un événement important. Dans ce cas, "l'équipe" est représentée par des modèles M de toutes les époques, avec des images et des séquences du passé, du présent et du futur de la division Motorsport qui défilent à un rythme de plus en plus rapide.

Parmi les vedettes de la vidéo figurent des voitures historiques telles que la M1 Procar, les M3 et M4 de nouvelle génération, les iX M60 et i40 M50, ainsi que le concept XM (la M la plus puissante de l'histoire avec une motorisation hybride rechargeable de 750 chevaux).

Comme indiqué, la mini-série se poursuivra dans les semaines à venir avec trois autres vidéos portant respectivement sur le succès en sport automobile, l'électrification et "lifestyle".

Le prototype de la BMW M4 CSL.

Outre l'aspect communication, BMW prévoit d'enrichir sa gamme de plusieurs nouveautés. L'une des nouveautés les plus importantes sera le nouveau logo BMW Motorsport, qui figurera sur tous les modèles M et M Sport produits à partir de mars 2022. Il y aura également 50 couleurs uniques pour certaines BMW et, également dans le courant de 2022, certains nouveaux modèles feront leur apparition.

La nouveauté la plus attendue est sans aucun doute la M4 CSL qui a déjà été photographiée à de nombreuses reprises ces derniers mois lors de plusieurs essais. La marque envisagerait également une autre M4 avec une finition M 50ème anniversaire (probablement avec des accessoires et des garnitures exclusifs sur toute la gamme) et le lancement de la version de série du XM.