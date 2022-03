En ce 1er mars 2022, le groupe Stellantis né de la fusion entre PSA et FCA détaille son nouveau plan stratégique baptisé "Dare Forward 2030". Le groupe promet de devenir "champion de l'industrie dans la lutte contre le changement climatique, en atteignant zéro émission carbone d'ici 2038".

Cela passe par une réduction de 50% des émissions d'ici 2030 en ne commercialisant que des voitures 100% électriques en Europe, et 50% de voitures électriques en Amérique (où plus de 25 modèles électriques sont au programme) à horizon 2030. Le groupe dit aussi vouloir multiplier par quatre le chiffre d'affaires des véhicules neufs dans le segment haut de gamme et luxe.

Concrètement, le groupe annonce pas moins de 75 modèles électriques et vendre 5 millions de voitures à piles chaque année d'ici 2030. Cela commence dés aujourd'hui puisque Stellantis présente le tout premier SUV 100% de sa marque Jeep. Il a aussi présenté les premières images de son Pick-up Ram 1500 BEV prévu en 2024.

"Nous doublerons notre chiffre d’affaires net d’ici 2030 et maintiendrons des marges opérationnelles courantes à deux chiffres tout au long de la décennie. Nous sommes fiers de notre riche passé. Il montre notre courage, notre persévérance et notre agilité. À cela, nous ajoutons l’esprit entrepreneurial pour réussir Dare Forward 2030", a déclaré Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis.

Stellantis a de grandes ambitions pour ses véhicules électriques. Il compte augmenter de 140 GWh la capacité des batteries pour atteindre 400 GWh. Il souhaite aussi "intégrer la technologie associant pile à combustible et hydrogène au sein des grands utilitaires en 2024". Cette technologie se poursuivra plus tard avec son intégration au sein des picks-up.

Enfin, le groupe dit vouloir "devenir n°1 de la satisfaction client pour nos produits et services sur tous les marchés" et "attribuer au moins 35% des postes de direction à des femmes".