Un nouveau moteur à six cylindres en ligne va bientôt rejoindre la gamme américaine Stellantis. Le moteur sera présenté pour la toute première fois au salon de l'automobile de New York, du 15 au 24 avril 2022. Comme mentionné, il sera initialement introduit dans les modèles en vente sur le marché américain, mais étant donné sa nature hybride, une arrivée future en Europe n'est pas exclue.

La révolution des six cylindres

Les rumeurs de ces derniers mois parlent d'une unité baptisée "Tornado" qui utilisera un moteur 6 cylindres turbo de 3 litres avec une architecture hybride douce de 48V. Ce moteur de conception nouvelle devrait être monté sous le capot du Jeep Grand Cherokee L à 7 places (non destiné à l'Europe).

Jeep Grand Cherokee L

Plus tard, il devrait également être adopté par le plus imposant Grand Wagoneer et les muscle cars Dodge Charger et Challenger. À l'avenir, il pourrait également être monté sur les pick-ups Ram. Le nouveau moteur devrait remplacer progressivement le V8 5.7, mais les chiffres et les performances attendues ne sont pas encore claires.

Adieu le V8, mais la sportivité demeure

Dans la maison des V8, c'est donc un changement majeur qui se prépare. Stellantis ne sera toutefois pas le premier à miser sur les 6 cylindres, puisque depuis plusieurs années, son rival Ford équipe ses véhicules les plus performants de moteurs V6, comme le super pick-up Ford F-150 Raptor, le nouveau Bronco Raptor et l'hypercar GT.

Compte tenu de la présence d'une unité électrique, l'unité de propulsion pourrait également arriver jusqu'à nous, sur le Vieux Continent, peut-être dans les versions plus puissantes du Grand Cherokee à cinq places ou pour d'autres modèles puissants de la galaxie Stellantis.

En tout état de cause, l'adieu progressif au moteur 8 cylindres ne signifiera pas la fin des muscle cars américaines. Dodge a déjà annoncé un muscle car électrique pour 2024, et le Ram Revolution, un grand pick-up alimenté par batterie et doté d'une autonomie de 800 km, devrait faire ses débuts la même année.