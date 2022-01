Stellantis, le quatrième groupe automobile mondial aurait développé un tout nouveau moteur de six cylindres en ligne turbocompressé. On se souvient qu'un brevet avait été déposé en novembre 2019 que le site officiel du constructeur avait brièvement répertorié avant de le supprimer.

Un internaute a trouvé de nouvelles informations en naviguant à travers le site web consacré à l'usine de moteur de Saltillo, au Mexique. Le moteur "3,0 litres GMET6 HO" est en production dans l'usine mexicaine de Ramos Arizpe depuis le 22 novembre 2021.

Avant même que l'information soit diffusée, Stellantis a supprimé cette page. Heureusement, nous avons tout de même eu le temps de réaliser quelques captures d'écran afin de vous les partager. Nos confrères américains de Motor1.com ont adressé un message au groupe automobile afin d'avoir plus d'informations à ce sujet, nous mettrons donc à jour cet article une fois que nous obtiendrons une réponse détaillée.

Selon les bruits du couloir, ce moteur de six cylindres en ligne irait se nicher sous le capot de quelques modèles vendus en Amérique du Nord, on pense notamment au Jeep Grand Cherokee, au Ram 1500 et Jeep Gladiator. Ce bloc pourrait délivrer une puissance maximale de 500 ch, mais pour l'heure, il est impossible de le vérifier. Enfin, dans sa version standard, il offrirait une puissance modeste de 360 ch. Là encore, ces informations sont à prendre avec des pincettes.

Le moteur "Tornado" signerait purement et simplement l'arrêt de mort du moteur du V8, d'autant plus qu'il a été développé de telle manière à ce qu'il puisse être électrifié afin de délivrer encore plus de puissance tout en soignant au maximum les rejets en CO 2 . Avec une telle motorisation, Stellantis n'aurait pas de mal à homologuer ses engins généralement lourds et pas franchement économes.

Enfin, lors de son développement, les ingénieurs auraient veillé à ce que ce moteur puisse être électrifié. Ainsi, el configuration hybride rechargeable, le Tornado pourrait délivrer une puissance décente qui n'a rien à envier à celle du V8.