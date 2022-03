Comme on dit, chacun son truc. Cela s'applique également aux voitures, et quelles que soient l'ampleur et l'énormité des modifications apportées au design d'une voiture, garder son opinion pour soi est toujours la meilleure solution. Les goûts et les couleurs...

Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer une voiture qui pousse vraiment le bouchon un peu loin. Surtout quand c'est le but. C'est justement ce que nous avons ici et c'est même tout l'intérêt de ce projet.

Commandée par la Triple F Collection, il s'agit probablement de la Bugatti Chiron la plus laide du monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est présentée par les commanditaires comme vous pouvez voir dans le post Instagram ci-dessous : "The world's ugliest Bugatti !"

Nous n'avons pas l'habitude de présenter des vidéos dont le titre est "Vous ne croirez jamais ce que...". Mais ce monstre tout vert est un cas de force majeur.

Allez on vous rassure un peu. La couleur de cette Chiron n'est qu'un habillage, un wrap, par dessus la peinture originale (et coûteuse) bleu atlantique. Quoi qu'il en soit, la nuance de vert, criarde, a été parfaitement choisie pour enlaidir l'hypercar alsacienne. Et l'apparition du bleu d'origine n'arrange rien (jantes, rétroviseurs).

La Chiron originale fait partie de la Triple F Collection, qui est une famille dans l'Ohio qui possède une collection privée de supercars et hypercars. Le projet a été réalisé pour faire une farce au chef de famille appelé BDD, juste à temps pour la Saint-Patrick, d'où la livrée verte. La Chiron étant en plus l'hypercar préférée de BDD, et détestant apparement particulièrement le vert, vous pouvez donc imaginer sa réaction en voyant la voiture.

Pour autant, il est resté plutôt calme. Sans surprise, il a détesté ce qui a été fait à la voiture, mais au moins, il n'est pas rentré dans une sorte de rage comme la vidéo semble vouloir nous faire croire à de nombreuses reprises. Il s'en sort bien, même s'il sait que l'habillage restera en place pendant au moins deux mois.

Et vous ? Diriez-vous que c'est la Bugatti la plus moche du monde ?