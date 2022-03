L'impression 3D n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde de l'automobile. Certains panneaux et composants de carrosserie sont désormais fabriqués à l'aide de ces techniques, avec comme principaux avantages une assez grande précision et une personnalisation accrue.

Peugeot est la première marque à utiliser l'impression 3D pour produire des accessoires. Il s'agit d'une innovation majeure qui vise à rendre "plus exclusive l'expérience de conduite à bord de la nouvelle 308".

Comment fonctionne l'impression 3D ?

La gamme d'accessoires comprend un support pour lunettes de soleil, un porte-gobelet et un support pour téléphone. Ces accessoires sont disponibles en ligne sur la boutique Peugeot Lifestyle. Tous les accessoires sont fabriqués à partir d'un matériau flexible, l'Ultrasint Thermoplastic Polyurethane (TPU), créé grâce à un partenariat entre HP et BASF. L'utilisation du TPU dans l'habitacle sur des accessoires souples a même été brevetée par Stellantis.

Peugeot utilise la technologie d'impression 3D HP Multi Jet Fusion (MJF). Le processus commence par le transfert d'un fichier numérique (le dessin de l'accessoire est créé par les designers sur ordinateur) à l'imprimante, qui mélange un agent de liaison et une poudre. L'imprimante crée plusieurs couches jusqu'à ce que la pièce soit complète, après quoi l'accessoire brut est nettoyé des résidus de poudre et peint.

La production de l'avenir ?

Selon Peugeot, l'impression 3D présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il s'agit d'une technologie peu coûteuse et en constante évolution. En outre, la technique permet une plus grande créativité pour les concepteurs, la réduction des déchets de matériaux et la production d'objets plus légers et plus robustes par rapport à ceux fabriqués avec d'autres méthodes.

Et il faut s'attendre à ce que des matériaux encore plus écologiques soient utilisés à l'avenir. Par exemple, Volvo et Polestar conçoivent des intérieurs à base de fibres naturelles, avec des panneaux 50 % plus légers et avec 80 % de plastique en moins que les composants traditionnels.

Il y a aussi le concept BMW i Vision Circular présenté au Salon de Munich en 2021. Le prototype bavarois intègre des sièges et des tapis de sol dérivés de plastique recyclé, tandis que les pièces qui composent l'habitacle ont été imprimées en 3D pour éviter l'utilisation de colle ou de vis.