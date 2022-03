Si la gamme Peugeot compte déjà plusieurs SUV, dont le très rentable Peugeot 3008, il y a toujours une petite place pour un modèle supplémentaire, et la firme français aurait bien tort de s'en priver au vu de l'engouement des clients pour ce genre de carrosserie.

Nos photographes espion ont fait une bien étrange rencontre ces derniers jours, avec un prototype étonnant de Peugeot 308 SW largement surélevé, mais avec la carrosserie de l'ancienne génération. Il s'agit ici d'un prototype, la carrosserie n'a donc pas vraiment d'importance, mais cela apporte néanmoins une confirmation : Peugeot travaille bel et bien sur un nouveau modèle haut perché.

Plusieurs rumeurs indiquaient il y a quelque temps un intérêt certains de Peugeot quant à l'idée de développer une 308 un peu surélevée. Ce prototype semble confirmer cet intérêt, reste à savoir s'il s'agira d'une sorte de variante pour la 308, comme l'est la Volkswagen Golf Alltrack, uniquement disponible en break, ou bien d'une version bien spécifique qui ne s'appellera d'ailleurs peut-être pas 308.

Un SUV 308 pourrait empiéter sur le territoire de la 3008, même s'il devrait adopter un style plus coupé/crossover. Nos photographes ont d'ailleurs trouvé un prototype camouflé caché entre plusieurs voitures. Malheureusement, il n'y avait pas de point de vue assez dégagé pour prendre des photos plus détaillées, mais d'après ce que nous voyons, les proportions et les lignes ressemblent à celles d'une 308.

Mais avec la fin de vie du 3008 qui approche, ce prototype pourrait aussi être la future génération du SUV sochalien, ou bien un nouveau modèle appelé 408 ou 4008, une sorte de 3008 Coupé qui pourrait arriver en 2023 ou en 2024.

L'actualité la plus chaude du côté de la 308, c'est aussi l'arrivée d'une future version 100 % électrique destinée à jouer des coudes avec la nouvelle Renault Mégane E-Tech. La firme au lion a déjà confirmé l'arrivée de ce modèle en 2023.